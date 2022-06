Renato Teixeira não vê cenas quentes da filha, que faz a Maria Bruaca de Pantanal

Renato Teixeira conta que sai da sala na hora das cenas de 'pegação' de Isabel Teixeira na pele de Maria Bruaca no remake da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 12h36

O cantor Renato Teixeira (77) revelou que não costuma assistir às cenas de 'pegação' de sua filha, a atriz Isabel Teixeira (48), no remake da novela Pantanal, da Globo. A atriz interpreta a personagem Maria Bruaca e, nos capítulos mais recentes, teve um caso com Levi (Leandro Lima) e protagonizou cenas quentes. Assim, o pai da artista confessou que saiu da sala na hora das cenas.

“É minha filha amada, minha filha querida. Às vezes, quando tem aqueles amassos, eu vou para o quarto, eu não assisto. Não é que eu me incomodo, mas é que é aquela menininha que eu peguei no colo, minha filhinha”, afirmou ele no programa É De Casa, da Globo.

Renato Teixeira elogia talento de Isabel Teixeira na música

Então, Renato Teixeira também contou que a filha Isabel Teixeira canta muito bem e gostaria que ela tivesse seguido na carreira musical, mas afirmou que ele nunca interferiu no caminho dos filhos. “Meu sonho é que ela fosse cantora, porque ela canta muito bem, mas o teatro tomou conta da vida dela e ela tem uma carreira linda. E eu fico só de plateia, quando ela vai atuar eu vou assistir”, disse ele, e completou: “Cada um vai por si. As minhas interferências são sempre elogiosas, não consigo deixar de babar pelos meus filhos”.

Vale lembrar que Renato Teixeira fez uma participação especial no remake da novela Pantanal. Ele interpretou o peão Quim na segunda fase da trama. Ele apareceu na cena da morte do peão Tião, que era seu grande amigo. Na primeira fase, o personagem foi interpretado pelo filho dele, Chico Teixeira.