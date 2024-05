Renascer: Veja as primeiras fotos do vestido de noiva de Sandra

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra vai se casar com João Pedro e escolheu um vestido de noiva simples e elegante

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Sandra (Giullia Buscaccio) vai se casar com João Pedro (Juan Paiva). Os dois estão apaixonados há algum tempo e esperam o nascimento do primeiro filho juntos. Então, eles vão selar o amor em uma cerimônia romântica.

Nas cenas, Sandra usará um vestido de noiva simples e elegante. Ela apostou em um modelito longo e branco, composto por um look de seda por baixo e um tecido com transparência por cima. Para completar o visual, ela usou um buquê diferente, feito com apenas uma flor.

O casamento de Sandra e João Pedro acontece na Casa de Jacutinga. Durante a cerimônia, o rapaz fica emocionado com a chegada surpresa do seu pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira), que vai ao evento com a esposa, Mariana (Theresa Fonseca).

Sandra (Giullia Buscaccio) na novela Renascer - Foto: Globo / Manoella Mello

Saiba o que Mariana apronta no casamento de João Pedro em Renascer

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, o público vai ver o tão esperado dia do casamento de João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio). Porém, a celebração vai ficar agitada com um ataque de ciúmes de Mariana (Theresa Fonseca).

Nas cenas, segundo o Jornal O Globo, Mariana não consegue segurar o seu ciúme ao ver um beijo entre João Pedro e Sandra na festa de casamento. Então, ela começa a beber cachaça e diz: “Eu vou tirar João Pedro dela”.

Mariana tenta sair da festa, mas é impedida por Inácia (Edvana Carvalho), que pede que ela tenha juízo. Com isso, a jovem vai para a pista de dança e enfrenta Sandra. Em um embate na frente de todos, elas disputam a atenção de João Pedro e o clima fica tenso.