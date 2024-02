Renascer: Saiba quando começa a segunda fase da novela

Está chegando a hora! Saiba quando vai acontecer a passagem de tempo da novela Renascer e o que esperar da segunda fase

A novela Renascer vai ter uma grande passagem de tempo no capítulo da próxima segunda-feira, 5, e entrará na segunda fase da história , com direito a novos atores nos personagens já conhecidos e novas tramas. A segunda fase da história acontece mais de 30 anos desde que José Inocêncio (Humberto Carrão) colocou o seu facão aos pés do Jequitibá Rei.

Na trama, José Inocêncio (Marcos Palmeira) mostrará que seus negócios evoluíram com o passar dos anos, mas ele segue em luto pela morte da esposa, Maria Santa (Duda Santos), que morreu no parto do quarto filho. Ele segue a sua vida na fazenda junto com Diocleciano (Jackson Antunes) e Inácia (Edvana Carvalho). Porém, o clima no local muda quando João Pedro (Juan Paiva) conhece Mariana (Theresa Fonseca).

Ele decide levá-la para viver na fazenda de sua família, mas ele não sabe que ela é neta de Belarmino (Antonio Calloni) e foi criada com o sentimento de ódio pela família de José Inocêncio. Assim que a conhece, José Inocêncio se apaixona, assim como seu filho, e o clima entre eles fica ainda mais tenso. Isso porque o pai não perdoa o filho pela morte de Maria Santa em seu parto.

Por sua vez, João Pedro só quer a atenção do pai. Ele faz de tudo para deixar o pai orgulhoso e conquistar o amor dele. Ele é o único dos filhos do fazendeiro que herdeiro o talento do pai para cuidar das terras, já que os irmãos logo foram estudar na capital.