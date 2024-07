Renascer: Saiba como será a morte trágica de Marçal

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Marçal será assassinado de uma forma cruel após desconfiança de outro personagem

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Marçal (Osvaldo Mil) terá uma morte trágica. O capanga vai morrer ao ser alvo da vingança de Egídio (Vladimir Brichta), que fará o funcionário sofrer bastante antes de morrer. Saiba como será:

Nas cenas, Egídio sofre um atentado e fica entre a vida e a morte. Enquanto estiver em uma estrada, ele é atingido por um tiro, mas não vê quem fez o disparo. Ao unir as pistas, ele acredita que Marçal foi o responsável pelo atentado e decide matar o capanga.

Um dia, Egídio ascende uma fornalha na frente de Marçal. Com várias indiretas e ameaças, ele deixa o capanga morrendo de medo. Até que, quando o fogo estiver bem forte, Egídio empurra Marçal para dentro da fornalha. Lá, ele morre de forma cruel e dolorosa.

Confira o resumo da novela Renascer para os dias 12 e 13 de julho:

Capítulo 149

Dona Patroa se deixa enganar por Egídio, que lhe oferece dinheiro e jura arrependimento. Sandra desconfia do pai, e aconselha a mãe a não usar o dinheiro de Egídio. Egídio provoca João Pedro e acaba levando uma surra do genro, conforme havia premeditado. Sandra passa mal, e Eliana a leva ao hospital. Dona Patroa acompanha Sandra ao hospital. João Pedro entra em desespero e sente-se culpado pela morte da bebê. Augusto avisa a João Pedro que o irmão não tem culpa pela morte da filha. Teca tem uma manifestação espiritual, sob os olhares assustados de Buba, Pastor Lívio e Ritinha.



Capítulo 150

Em transe, Teca aconselha Inácia a cuidar de João Pedro. Morena acolhe Sandra em seus braços. Eliana e Mariana se chocam com a frieza de Egídio ao saber da morte da neta. Egídio cogita atentar contra João Pedro. Maria Santa aparece pela primeira vez para João Pedro, aconselhando o filho a apoiar Sandra. Aurora recebe Inocêncio em sua fazenda. Eliana ameaça Egídio para que ele vá ao hospital se redimir com a filha. Mariana alerta Augusto e Inácia do perigo de morte que João Pedro corre. João Pedro expulsa Egídio do quarto de hospital de Sandra.