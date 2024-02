Renascer: Mariana conta a verdade sobre seu passado. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Mariana abre o jogo com José Inocêncio sobre seu passado e de onde veio

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, Mariana (Theresa Fonseca) vai revelar a verdade sobre a sua origem. Em uma conversa decisiva com José Inocêncio (Marcos Palmeira), ela conta sobre o seu passado e ele faz proposta para ela.

Nas cenas, José Inocêncio chama Mariana para uma conversa e pergunta porque ela foi parar em sua fazenda, sendo que veio de Salvador. Ela diz que não sabe, mas ele insiste em saber o motivo e diz que ela não pode mentir. Com isso, a jovem decide falar sobre sua família. “E se eu lhe disser que sou neta de Belarmino?”, diz ela. E ele reage: “É muito atrevimento de sua parte vir aqui atrás de tomar o que é meu”.

Então, Mariana diz que não veio tomar nada, que ela veio para saber a verdade das histórias que sua avó, Pena (Quitéria Kelly), contou durante toda a vida. Ela diz que a avó contava que o fazendeiro jogou uma praga na fazenda de Belarmino e o matou para ficar com as terras. E ainda diz que a avó contou que Inocêncio tem um diabo preso da garrafa e que o corpo dele é fechado.

Mariana também conta que a avó sempre acreditou que Inocêncio passou a perna nela ao pagar menos do que as terras valiam e que ela nunca se perdoou por isso. Logo depois, ela pergunta se foi o fazendeiro quem matou seu avô ou se ele pagou para um jagunço fazer o serviço.

Com isso, José Inocêncio diz que não matou e não pagou ninguém para isso. Inclusive, ele diz que sempre soubesse quem ela é, de quem é filha. Ela fica em choque e pergunta como ele soube, e ele diz que foi o diabinho quem contou. Por fim, Inocêncio diz que é para Mariana ir embora se ela veio atrás de vingança. Porém, se ela quer apenas fazer as pazes com o passado, ela será bem-vinda em sua propriedade.

Confira o resumo da novela Renascer para o período de 6 a 10 de fevereiro:

Capítulo 14 - Terça-feira, 6 de fevereiro

João Pedro pede ajuda a Inácia para que o pai aceite Mariana. Zinha culpa José Augusto pela morte de Jupará. Mariana mexe nas gavetas da sala da fazenda, e Inácia a repreende. José Inocêncio fica desconcertado por Mariana, que confessa ao fazendeiro que é neta de Belarmino. Deocleciano aconselha José Inocêncio a ter cuidado com Mariana. João Pedro se sente traído ao saber que o pai e Inácia já sabiam do parentesco de Mariana com Belarmino, e sente ciúmes ao ver a jovem e José Inocêncio mais próximos.

Capítulo 15 - Quarta-feira, 7 de fevereiro

Mariana e João Pedro se beijam, mas a moça afirma que quer tê-lo como irmão. José Inocêncio orienta João Pedro a não se envolver com Mariana. Inácia comenta com Chico que Mariana foi a pior tocaia que Belarmino armou para José Inocêncio. Mariana reclama do beijo que João Pedro lhe deu. Zinha conversa com Morena sobre a preocupação que tem com João Pedro. José Venâncio não se empolga com a festa surpresa organizada por Eliana e Eriberto para seu aniversário. Venâncio diz a Buba que não consegue parar de pensar nela.

Capítulo 16 - Quinta-feira, 8 de fevereiro

Eriberto arromba a porta do apartamento de Eliana e a encontra desmaiada. Eliana diz a Venâncio que quer construir uma família com ele. José Inocêncio reclama com Padre Santo por ainda sustentar dois dos três filhos que já são formados. Mariana convence José Inocêncio a deixá-la viajar com ele. João Pedro diz a Morena que acha que Mariana está gostando de José Inocêncio. José Inocêncio se lembra de Maria Santa ao observar Mariana dormir.

Capítulo 17 - Sexta-feira, 9 de fevereiro

José Inocêncio decide voltar para a fazenda e deixa Mariana na estrada. Contrariando as ordens do pai, João Pedro resgata Mariana e a leva de volta para a fazenda. Mariana pede desculpas a José Inocêncio. Mariana diz a João Pedro que José Inocêncio a aceitou na condição de filha e de irmã do jovem. Kika critica José Bento por se sustentar com o dinheiro do pai. José Inocêncio se rende às tentativas de aproximação de Mariana. Venâncio e Eliana recebem José Bento e Kika em sua casa. José Inocêncio sente vergonha de ter ficado com Mariana. Mariana fica com raiva de José Inocêncio.

Capítulo 18 - Sábado, 10 de fevereiro

José Inocêncio revela a Deocleciano que está gostando de Mariana. Mariana deixa João Pedro desiludido, ao dizer que ela e José Inocêncio se gostam. Bento propõe a José Venâncio que eles falem com o pai fazer sobre a divisão da venda da safra de cacau entre os filhos. João Pedro desabafa com Zinha e conta que o pai lhe roubou Mariana. Inácia não se surpreende com a notícia do casamento de Mariana e José Inocêncio, e conta à moça que teve um sonho com Maria Santa. Kika discute com José Bento. José Venâncio procura por Buba.