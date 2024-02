Renascer: Como será o pedido de casamento de José Inocêncio para Mariana?

Nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio decide pedir Mariana em casamento e cena rouba a cena. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, José Inocêncio (Marcos Palmeira) vai pedir Mariana (Theresa Fonseca) em casamento e vai pegar a jovem de surpresa. Saiba como será a cena:

Na trama, José Inocêncio e Mariana vivem um romance secreto depois da primeira noite juntos, mas ainda não assumiram nada publicamente. Em um passeio pela fazenda, ele diz: “Na minha vida, eu nunca que gostei de fazer as coisas pela metade, você sabe?”. Ela o chama de painho e pergunta do que ele está falando, mas ele rebate e diz para ela não chamá-lo de painho. “E depois que a gente estiver casado, Mariana, como é que vai ser?”, pergunta.

Ela fica surpresa. “Painho está pensando em casamento?”, diz ela. E ele responde: “Painho, não. Mas eu estou. Ou você vai querer viver comigo de qual jeito?”. A jovem pergunta o que o povo vai pensar do casamento deles, e ele responde: “Que digam o que quiserem dizer… Só estou me importando com o que você iria pensar disso tudo”. Ela diz que nunca sentiu por ninguém o que sente por ele e ele concorda. “Há muito tempo que não me sentia vivo, como eu me sinto ao seu lado. Por isso, não vejo motivo para enrolação. Afinal, tenho mais ontens do que amanhã! E até por isso quero saber até onde você está disposta a ir”, diz ele.

Ela aceita o pedido de casamento e os dois trocam um beijo apaixonado.

Com a decisão tomada, José Inocêncio reúne os filhos em sua fazenda para revelar o seu casamento. Ele chama os filhos que moram na capital e apresenta Mariana. Depois do jantar, ele conta que os dois vão se casar, mas a notícia não é bem recebida pelos herdeiros do fazendeiro.

Atriz de Renascer revela ida ao hospital

Após fazer sucesso como a Morena da primeira fase de 'Renascer', a atriz alagoana Uiliana Lima compartilhou uma curiosidade de bastidor em suas redes sociais nesta terça-feira, 6. Ela publicou o relato em seu perfil no X, antigo Twitter.

No post, ela compartilhou uma foto ao lado do ator mirim Caique Ivo, que interpretou o João Pedro menino. "Ainda transbordando com o final da primeira fase. E o quanto o Caique Ivo é talentoso e fofo gente? A curiosidade dessa cena é que eu tinha amanhecido com uma crise na coluna, tava com muita dor e depois do 'foi cena' me levaram direto pro hospital, mas deu tudo certo!", legendou.

Na trama, Morena, interpretada por Uiliana na primeira fase, é uma das meninas do bordel de Jacutinga (Juliana Paes). Após se casar com Deocleciano (Adanilo), ela perde o bebê que o casal estava esperando. Ainda na primeira fase, a personagem se torna uma segunda mãe para João Pedro (Juan Paiva), o qual ela cuida e amamenta após a morte de sua mãe, Maria Santa (Duda Santos). Na segunda fase da novela, Morena é interpretada pela atriz Ana Cecília Costa.