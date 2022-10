Reis: resumo dos episódios de 31 de outubro a 4 de novembro

Nos próximos episódios de Reis, Saul dá uma ordem cruel e mortal contra os sacerdotes

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 08h42

Segunda-feira, 31/10 – Ep. 114

Joabe se declara para Mizpá. Saul envia novos mensageiros na busca por Davi. O rapaz se despede de Samuel. Saul decide ir pessoalmente buscar Davi. O filho de Jessé vai ao encontro de Mical, mas é surpreendido por Paltiel.

Terça-feira, 01/11 – Ep. 115

Diante de Jônatas, Saul finge ter perdoado Davi. O filho de Jessé desconfia da atitude do rei. Mical se despede de seu amado. Durante a festa, Saul tem um surto ao notar a ausência de Davi e coloca a vida de Jônatas em risco.

Quarta-feira, 02/11 – Ep. 116

Sama promete ajudar Davi a fugir do rei Saul. Aimeleque sente medo das palavras ditas por Doegue. Os soldados se dirigem até o acampamento de Agé em busca de Sama e os outros desertores. Arrava tenta fugir do ataque de um soldado, mas é surpreendida por alguém misterioso.

Quinta-feira, 03/11 – Ep. 117

Urias se desespera com a descoberta que faz no acampamento de Agé. Davi é procurado por Saul. Ele é capturado pelos filisteus e levado até Áquis. Saul dá uma ordem cruel e mortal contra os sacerdotes. Enquanto fala com o Senhor, Davi percebe a aproximação de alguém.

Sexta-feira, 04/11 – Ep. 118

Davi se surpreende ao ver as pessoas se juntarem a ele. Jônatas condena a atitude de Saul. Samuel avisa que Deus entregou Israel nas mãos de Davi. Corajoso, o filho de Jessé vai até a cidade de Moabe a procura do rei Mayon.