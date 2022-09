Reis: resumo da série de 19 a 23 de setembro

Nos próximos episódios de Reis, Samuel recebe um aviso divino sobre o futuro rei de Israel

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 10h42

Segunda-feira, 19/09 - Ep.84

Sob o comando de Saul, os israelitas vencem uma importante batalha. Depois de falar novamente com Deus, Samuel retorna ao acampamento israelita e questiona a atitude do rei.

Terça-feira, 20/09 - Ep.85

Jônatas pede a ajuda de Ainoã para resolver sua questão com Maya. Saul desiste de Samuel e se declara para a esposa. Joiada tem um encontro inesperado com Dalía. Luciér é surpreendido ao anunciar o novo rei dos filisteus. Samuel recebe um aviso divino sobre o futuro rei de Israel.

Estreia Quarta Temporada

Quarta-feira, 21/09 - Ep.86

Jessé conhece Haviva. Eliabe, Abinadabe e Shiméia, os filhos de Jessé, não aceitam a nova união do pai. Davi então passa a ser vítima do ciúme dos irmãos. Ele é afastado por seu pai e acaba covardemente atacado pelos irmãos. Vulnerável, Davi se depara com um grande perigo.

Quinta-feira, 22/09 - Ep.87

Davi recebe o amparo de Mikhail. Em conversa com Abigail, Zeruia revela sua mágoa com o ex-marido. Davi escuta os conselhos de Mikhail. Abigail sente ciúmes da maneira como Jéter olha para Zeruia. Shiméia retorna com Davi e é questionado por Jessé.

Sexta-feira, 23/09 - Ep.88

Em conversa com o filho Davi, Jessé fala sobre seus antepassados. Ele teme a inocência do filho. Eliabe flagra a conversa entre Zeruia e Haviva. Davi é agredido por Ozém ao dar uma notícia. Eliabe surpreende a todos ao revelar seu desejo por Zeruia.