Reis: resumo da série de 05 a 09 de setembro

Nos próximos episódios de Reis, Saul expulsa bruxas de Israel

Segunda-feira, 05/09 - Ep.74

Laísh se desespera diante do destino de sua filha. Iran fica atônito ao ver Kayla e Abner juntos. Helede e Saul encontram uma prova incriminadora contra Laísa. Arrava se apresenta à Elisama. Luciér faz uma cobrança à Kayla. Helede leva Laísa até o rei israelita.

Terça-feira, 06/09 - Ep.75

Kayla é punida por Luciér. Ela ameaça Lamár. Saul expulsa bruxas de Israel. Aitofel mente para Elisama. Laísh desconta sua raiva diante de Abner. Kayla se explica para Saul. Abner decide terminar com ela. Iran faz uma grave acusação contra o comandante israelita.

Quarta-feira, 07/09 - Ep.76

Abner e Saul se desentendem. Quis e Kesha não resistem à tentação. Eliã se despede de seus pais. Saul recebe uma mensagem preocupante. Ner fica chocado com a revelação de Quis. Kayla surpreende a todos ao fazer uma proposta para Saul.

Quinta-feira, 08/09 - Ep.77

Ner tenta resolver seu impasse com Quis de uma vez por todas. Saul descobre a origem filisteia de Kayla. Ainoã ameaça deixar Saul. Ela fica perplexa com a fúria do rei. Abner decide pactuar com Kayla. Luciér fica surpreso com a nova visita em seu palácio.

Sexta-feira, 09/09 - Ep.78

Abner começa a se adaptar aos costume de Kayla.O comandante israelita foca chocado com a revelação da vilã. Saul incentiva seus soldados. Os israelitas se surpreendem ao ver um novo inimigo. Kayla fica chocada ao perceber que foi traída. Saul fica frente a frente com Luciér.