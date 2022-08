Reis: resumo da novela de 22 a 26 de agosto

Nos próximos episódios de Reis, o rei Saul recebe uma notícia preocupante sobre as armas de seu exército

Segunda-feira, 22/08 - Ep.64

Kayla revela sua origem e ganha a confiança de Ainoã. Depois de decepcionar-se com Abner, Darim recebe o amparo de Libi. Dalía surpreende Arrava ao mencionar a busca por seu pai. Agé não suporta a pesada labuta no campo.

Terça-feira, 23/08 - Ep.65

Pressionado, Saul desobedece a orientação passada por Samuel. Liderados por Lamár, os filisteus se preparam para a guerra. Samuel condena a atitude do rei Saul. Kayla se aproxima de Isbosete. Salima se desespera ao encontrar Agé. Arrava tenta descobrir a identidade de seu pai. Kayla ganha a confiança de Isbosete.

Quarta-feira, 24/08 - Ep.66

Isbosete se deixa levar pelo carisma de Kayla e diz mais do que deveria. Ela se encontra com o comandante filisteu Lamár. O rei Saul recebe uma notícia preocupante sobre as armas de seu exército. Transtornado com a notícia recebida, Saul culpa Jônatas pelo ocorrido.

Quinta-feira, 25/08 - Ep.67

O rei é avisado sobre a aproximação dos inimigos e pede que seu exército espere o momento certo. Em conversa com Laísa, Kayla se mostra confiante na vitória dos filisteus. Joiada não é aceito por Abner, mas recorre a Saul. Jônatas pede a ajuda de Zeleque para pôr seu plano em prática. Aitofel é surpreendido pela presença de Dalía.

Sexta-feira, 26/08 - Ep.68

Jônatas e Zeleque surpreendem um grupo de filisteus, os atacam e desencadeiam uma série de acontecimentos decisivos. Um tremos de terra muda o curso dos acontecimentos. Saul exige a presença da arca. Abner tenta alertá-lo, mas o rei se mostra decidido e autoriza o combate.