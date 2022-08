Reis: resumo da novela de 03 a 05 de agosto

Reestreia de Reis - O excército filisteu conhece o poder de Deus

01/08/2022

Reestreia - Reis - Resumão 1ª e 2ª temporadas

Quarta-feira, 03/08 - Episódio 1

A narradora volta a contar a história dos reis de Israel para seu filho. nos tempos do juiz Eli, seus filhos, Hofni e Finéias, agiam fora do caminho de Deus (6). Ana demonstra sua fé enquanto sofre provocações de Penina. Ela encontra apoio em Eli. Ferido, Malquias é amparado por Eli. Ana dá à luz Samuel. Ela entrega seu filho ao tabernáculo. Eliude não consegue compreender a vontade do Senhor. Eli recebe uma importante mensagem de Jaziel. Deus fala com Samuel. Os israelitas enfrentam os filisteus e levam a pior. Malquias tem um encontro surpreendente. Ele se junta a Guedor. O exército israelita sofre um novo ataque e a Arca é levada.

Quinta-feira, 04/08 - Episódio 2

Samuel demonstra sua fé e tranquiliza Eloá. Lavínia questiona a atitude de Malquias. Enquanto os anciãos se mostravam enfraquecidos, Samuel seguia os passos de Deus. Samuel oficializa a união com Eloá. Os filisteus recebem um castigo de Deus. Eles decidem recuar. Eliúde desrespeita o Senhor. Samuel convoca seu povo. Malquias se despede de Lavínia. Ele age cruelmente contra Ada e Temembér. o povo se reúne em Mispá. O excército filisteu conhece o poder de Deus. Em israel, o povo pede por um rei.

Sexta-feira, 05/08 - Episódio 3

Samuel questiona os anciãos. Eles pedem por um rei. Samuel castiga os próprios filhos. Kayla tem um encontro provocante com Naás. Samuel recebe um novo chamado de Deus. Saul é escolhido por Deus. Saul é ungido por Samuel e se torna o rei de Israel. Kayla faz um pacto com Luciér. Saul se mostra inseguro. Ele recebe o apoio e ensinamentos de Samuel, mas é surpreendido negativamente com as palavras de Quis.