Regiane Alves vai intepretar terceira Clara de sua carreira: "Pedir música no Fantástico'

Nova personagem de Regiane Alves terá relação conturbada com o marido e questões psicológicas

A atriz Regiane Alves, que passou um tempo fora das telinhas, contou sobre seu novo papel em "Vai na Fé", novela das 19h da Globo que estreia em 16 de janeiro.

Durante coletiva de imprensa da novela, a atriz contou que esta é sua terceira personagem Clara. "Já posso pedir música no Fantástico. Espero que ela seja tão incrível quanto as outras. A primeira foi em Fascinação, em 1998, uma novela do Walcyr (Carrasco) e, depois, estreando a trilogia do Maneco", contou.

Ela então explicou como é a nova Clara: "É uma história muito real. Ela vem de uma depressão pós-parto, há uma simbiose estranha dentro dessa família, um marido que a oprime, uma autoestima abalada. É um feminino que é uma parte da sociedade, uma mulher que é submissa ao homem, não se sente encorajada".

Ela então contou sobre as séries que se inspirou para fazer o personagem com mais naturalidade. "Assisti ao personagem da Nicole Kidman em 'Big Little Lies', essa relação estranha com o marido, ela sente medo, mas também tesão. O Emilio me indicou 'White Lotus', a personagem da Tania. A Clara é assim: as coisas estão acontecendo e ela não vê. É uma personagem meio área, não percebe ou não faz (perceber) para ficar dentro da relação", explicou.

"E tem muita inspiração nas próprias notícias. Vemos várias denúncias de mulheres que sofrem assédio e relações abusivas. É uma personagem que vai representar essas mulheres", frisou.

Confira o post de Regiane Alves: