Regiane Alves faz participação na novela Além da Ilusão

Saiba qual será a personagem da atriz Regiane Alves na novela Além da Ilusão, da Globo

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 12h58

A atriz Regiane Alves está de volta às novelas! Ela gravou participação especial na novela Além da Ilusão, trama das 6 da Globo.

Ela interpreta Dirce, a ex-noiva de Eugênio (Marcello Novaes), informou a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo. Na trama, a chegada de Dirce vai movimentar as relações de Eugênio com Violeta (Malu Galli) e Úrsula (Bárbara Paz).

Dirce entra na trama de surpresa e choca todo mundo. Ela chega com dois outros personagens para tratar de assuntos da fábrica. Ao longo da trama, Dirce vai incentivar Eugênio a viver um romance com Violeta, o que deixará Úrsula furiosa.

Vale lembrar que Regiane Alves estava longe das novelas desde que atuou em O Tempo Não Para, de 2018. Ao longo da pandemia, ela foi vista na reprise de A Vida da Gente, da Globo.