Ramille comemora primeiro papel em novelas: ‘Ansiosa e feliz pela oportunidade’

Em Família é Tudo, nova novela da Globo, Ramille viverá Andrômeda, um dos cinco netos da personagem de Arlete Salles, e comemora a oportunidade

Conhecida como a Melissa da série Encantado´s, do Globoplay, Ramille (26) comemora sua estreia em novelas. A atriz será Andrômeda Mancini em Família é Tudo – nova trama das 7, que tem estreia prevista para março, na TV Globo. Em coletiva de imprensa com a participação da CARAS Brasil, a carioca de Irajá (Zona Norte do Rio de Janeiro) comenta a alegria de estar no elenco do folhetim de Daniel Ortiz (51). “Estou muito ansiosa e muito feliz pela oportunidade”.

Filha de Pedro (Paulo Tiefenthaler) com Lulu (Cris Vianna), sua terceira mulher, Andrômeda foi criada como uma princesa. Neta de Frida (Arlete Salles), será capaz das maiores loucuras para realizar o sonho de ser uma cantora famosa.

“Andrômeda é uma menina mulher, que sonha ser uma cantora muito famosa. Ela sempre foi amada pela mãe, pela avó e vive num castelo como uma princesa. Nunca aceita um não, sempre intocável, bonita. Ela, na verdade, tem certeza que vai ser essa cantora famosa, que ela é maravilhosa, incrível. Mas, na verdade, ela não sabe cantar, é péssima cantora, mas tem certeza que é uma diva, até melhor que elas. Ela vai fazer muitas loucuras para conseguir chegar a esse lugar que almeja. É uma personagem que é engraçada, não faz nada por maldade. Ela não quer comprar nada, quer que as pessoas reconheçam o talento dela”, conta Ramille.

Será que Andrômeda tem algo em comum com Melissa? A atriz garante que não. “Melissa era mais abusada, suburbana abusada. Andrômeda, não. Ela é elegante, meiga, fina, rica, então são temperaturas muito diferentes. Andrômeda é mais sutil que Melissa”, compara.

Como Andrômeda também é muito diferente de Melissa, e até mesmo da própria Ramille, a artista contou que sentiu um pouco de dificuldade no início das gravações. “A maior dificuldade para mim, no início, estava sendo... Eu sou suburbana raiz, né? Sou de Irajá, então fazer uma milionária de São Paulo foi meio complicado, porque eu falo rápido e ela é mais tranquila, mas polida... Foi difícil, mas com a ajuda da nossa fono, do Fred (Mayrink, diretor artístico), deu certo”, confessa.

Ramille está bastante empolgada com sua estreia em novelas. “Minha primeira novela, estou muito ansiosa. Aquele nervosismo, aquela ansiedade de ver como está ficando... Estou muito feliz pela oportunidade”, declara.

MAIS SOBRE ANDRÔMEDA

A partir do desaparecimento da avó, além de perder o conforto oferecido pelo dinheiro dela e ser obrigada a conviver com os irmãos Mancini, Andrômeda vai ter de lidar com sentimentos desconhecidos provocados por Chicão do Nascimento (Gabriel Godoy). Irmão de Guto (Daniel Rangel), o mestre de obras indicado para reformar o casarão e a sede dos negócios dos irmãos Mancini, é um profissional justo e competente, mas classificado pela moça como um bronco.

Apesar das faíscas que surgem entre eles, Andrômeda acredita que só o que têm em comum é o amor por seus pets. Chicão é dono de Maradona, um vira-lata que adora brincar com Britney, a cadelinha de Andrômeda.