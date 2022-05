Quanto Mais Vida, Melhor!: Saiba como Juca descobre a verdade sobre Paula

Juca vai descobrir que Paula é Eliete, a mãe de Flávia, na novela Quanto Mais Vida, Melhor!

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 17h04

Nos próximos capítulos da novela Quanto Mais Vida, Melhor!, da Globo, Juca (Fábio Herford) vai descobrir o grande segredo de Paula (Giovanna Antonelli). Ele vai reconhecer sua ex-mulher e perceber que Paula é, na verdade, Eliete. Saiba como será:

Nas cenas, Flávia (Valentina Herszage) vai até o apartamento de Paula sem avisar e junto com Odete (Luciana Paes) e Juca. Então, Tuninha (Jussare Freire) convida todos para o jantar. Durante a refeição, Odete faz de tudo para intimidar Paula, já que ela sabe que a empresária é a mãe de Flávia. Ela diz que Paula e Flávia são muito parecidas e até podiam ter sido mãe e filha em outra encarnação.

Enquanto isso, Juca fica pensativo e vai embora do jantar confuso com o que aconteceu, já que Paula foi muito gentil com Odete – com a intenção de não ter o seu segredo revelado. Porém, o padeiro ficará com a voz de Paula em sua cabeça e fica pensando que a conhece de algum lugar. Ao cair no sono, Juca sonha com Eliete e como se conheceram no passado. Ele acorda e percebe que Paula é Eliete, a mãe de Flávia.

A novela Quanto Mais Vida, Melhor! está chegando ao fim. A trama termina no dia 27 de maio e será substituída por Cara e Coragem, nova trama das 7 da Globo.