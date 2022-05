Quanto Mais Vida, Melhor!: resumo da última semana da novela

Na última semana de Quanto Mais Vida, Melhor!, Paula faz o parto da filha de Flávia

Capítulo 157 - Segunda-feira, 23 de maio

Guilherme garante a Flávia, Neném e Paula que ele será o escolhido pela Morte. Nedda obriga Edson a trabalhar no Neném Coiffeur. Flávia discute com Guilherme e vai embora. Paula sofre com o desprezo da filha mais velha. Guilherme desmaia nos braços de Neném. Celina pede para Flávia não ir embora. Cora afirma a Tucão que está contra Roni. Guilherme recebe os resultados de seus exames. Flávia se recusa a reatar com Guilherme. Começa o jogo de estreia de Neném. Rose consegue um furo de reportagem. Neném faz um gol. Paula e Carmem fazem pole dance na Pulp Fiction. Paula pede a ajuda de Neném, no momento em que ele está comemorando com Rose.

Capítulo 158- Terça-feira, 24 de maio

Neném vai à delegacia conversar com Nunes, Torres e Prado. Um repórter grava Carmem e Paula discutindo na cela. Neném lamenta por não conseguir comemorar com Rose. Guilherme tenta falar com Flávia, que o dispensa. Marcelo e Joana tentam adotar um filho. Carmem e Paula se desesperam ao ver a repercussão negativa de um vídeo sobre elas nas redes sociais. Roni destrata Cora. Passam-se 90 dias. Odaílson e Deusa se casam. Carmem e Paula descobrem que estão falidas. Nedda promove Edson a cabeleireiro. Paula tenta se acertar com Flávia. Neném e Guilherme cantam no karaokê. Flávia entra em trabalho de parto e fica presa com Paula na padaria Quem Quem.

Capítulo 159 - Quarta-feira, 25 de maio

Guilherme e Neném chegam à padaria, mas não conseguem abrir a grade. Flávia perdoa Paula, que tenta fazer o parto da neta. Roni se diverte com Tina e Tigrão, mas fica apreensivo ao perceber uma movimentação estranha. Guilherme orienta Paula para ajudar Flávia. Tina se preocupa ao ver Roni cercado por motoqueiros. Nasce a filha de Guilherme e Flávia. Tucão ameaça Roni. Neném leva Paula até sua casa e se espanta ao vê-la com o vestido especial de Rose. Marcelo e Joana conhecem Pedro. Rose e Neném brigam. Guilherme conta sobre a Morte para Tigrão. Neném convida Roni para almoçar na casa de Nedda com a família.

Capítulo 160 - Quinta-feira, 26 de maio

Não será divulgado.

Capítulo 161 - Sexta-feira, 27 de maio

Não será divulgado.

Capítulo 162 - Sábado, 28 de maio

Reprise do último capítulo.