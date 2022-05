Quanto Mais Vida, Melhor!: resumo da novela de 9 a 14 de maio

Nos próximos capítulos de Quanto Mais Vida, Melhor!, Carmem descobre que foi enganada por Paula

Capítulo 145

Paula impede Odete de falar com Flávia. Paula finge passar mal na frente de Flávia. Tigrão se revolta contra Guilherme. Neném vai com Rose encontrar Tigrão. Flávia estranha o comportamento de Paula. Madame Lu engana Carmem. Tigrão e Tina se beijam. Neném conta para a família sobre Tigrão. Paula procura o celular de Flávia. Rose conversa com Tigrão. Flávia conforta Guilherme. Deusa não deixa Paula pegar o celular de Flávia. Neném e Tigrão se encontram.

Capítulo 146

Rose e Tina se animam ao ver que Tigrão e Neném se entenderam. Paula pega o celular de Flávia. Neném se entristece quando Rose diz que voltará para Paris. Ingrid ajuda Paula no plano contra Carmem. Tigrão se entende com Guilherme. Carmem observa a conversa entre Paula e Marcelo. Ingrid recebe várias ofensas pela internet e Flávia tenta consolá-la. Tina termina com Gabriel. Paula convence Nilton a se disfarçar como Santiago Pachamanca. Gabriel tenta afastar Ingrid da banda. Tucão chega ao hospital para ser atendido por Guilherme. Neném decide ir com Rose para Paris.

Capítulo 147

Guilherme decide levar Tucão para sua clínica. Paula se assusta ao encontrar Carmem em seu quarto. Flávia, Ingrid e Vanda montam um trio. Paula engana Carmem. Tina se declara para Tigrão e Soraia a surpreende. Guilherme enfrenta Celina para atender vários pacientes na clínica. Roni e Cora ficam apreensivos com a fuga de Tucão. Carmem chega até Santiago Pachamanca na Terrare. Joana conta para Flávia que Guilherme salvou a vida de Tucão. Tucão pede para Roni resgatá-lo na clínica de Guilherme. Nilton se atrapalha ao falar com Carmem e Paula se desespera.

Capítulo 148

Paula tenta ajudar Nilton com Carmem. Roni manda seus capangas eliminarem Tucão. Osvaldo avisa a Paula que Neném vai embora com Rose. Tucão foge e pega Flávia e Guilherme como reféns. Paula implora para Neném não ir embora com Rose. Tucão ameaça Guilherme e Flávia. Guilherme tenta salvar a vida de Tucão novamente. Ingrid termina com Murilo e Paula a consola. Tucão liberta Guilherme e Flávia e ameaça Roni. Rose desiste de ir para Paris para ficar com Neném.

Capítulo 149

Três meses se passam. Neném e Rose arrumam os móveis de seu apartamento. Os funcionários da clínica exigem a saída de Celina. Vanda, Ingrid, Flávia e Paula fazem a campanha da Terrare. Daniel pede para Guilherme reassumir a clínica. Tina e Soraia discutem em campo e Neném as suspende. Carmem descobre que foi enganada por Paula. Guilherme volta para a clínica. Odete sugere que Flávia surpreenda Paula com a visita de Juca. Rose faz um teste numa redação de TV. Tina exige que Neném retire Soraia do time da escola. Paula se assusta com a chegada de Flávia, Juca e Odete a sua casa.

Capítulo 150

Ingrid reconhece a roupa de Paula em Odete. Flávia estranha que Paula saiba o nome de seu pai. Tina é hostil com Neném. Guilherme e Tigrão impedem Nedda de atacar Celina. Tina se encontra com Roni e Cora fica irritada. Daniel questiona Guilherme sobre seu encontro com a Morte. Paula oferece dinheiro para Odete. Flávia estranha a relação entre Paula e Odete. Tina confronta Neném. Juca reconhece Paula. Rose passa no teste da redação de TV. Tina chega para o jogo e questiona Neném sobre a escolha da jogadora. Juca pergunta se Paula é Eliete. Guilherme sente-se mal enquanto dirige ao lado de Flávia.