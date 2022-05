Quanto Mais Vida, Melhor!: resumo da novela de 16 a 21 de maio

Nos próximos capítulos de Quanto Mais Vida, Melhor!, Flávia descobre a verdade e confronta Paula

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 09h15

Capítulo 151

Guilherme freia o carro e evita uma batida. Neném escolhe Tina para jogar. Paula e Juca descobrem que foram enganados por Odete. Roni alerta Neném sobre Tina. Guilherme tem lapsos de memória e fica preocupado. Neném se acerta com Tina. Gabriel avisa que a banda de Murilo foi chamada para um programa de TV e tenta fazer as pazes com Flávia, Ingrid e Vanda. O time de Tina e Soraia ganha o campeonato. Rose estreia na TV. Cora se irrita ao ver Roni com Tina. Paula se emociona com o vídeo de Flávia. Guilherme desmaia em casa.

Capítulo 152

Paula pensa em como contar a verdade para Flávia. Juca exige que Odete devolva todos os itens que pegou de Paula. Neném tem uma ideia para voltar a jogar no Flamengo. Guilherme esconde sua preocupação de Flávia e conversa com um neurologista. Paula e Carmem pensam no que irão fazer para vencer a aposta. Um vídeo de Neném jogando bola com crianças no Flamengo se torna um sucesso na internet. Paula vai atrás de Neném. Rose procura Guilherme. Juca tenta falar com Flávia sobre Eliete. Rose flagra Paula com Neném. Guilherme decide fazer um vídeo para a filha.

Capítulo 153

Rose discute com Paula, que vai embora furiosa. Flávia se recusa a falar sobre Eliete. Tuninha e Nilton sentem medo de Paula. Guilherme se reconcilia com Celina. Rose pede para ter outro filho com Neném. Nedda expulsa Osvaldo de casa e corta relações com Jandira e Betina. Cora fica tensa ao saber que Roni encontrou os homens que atacaram Tina. Paula afirma que vencerá Carmem. Murilo, Pink, Blue, Goldie, Leco e Neco se apresentam em um programa de TV. Guilherme afirma para Neném que será o escolhido pela Morte.

Capítulo 154

Neném tenta acalmar Guilherme. Paula se lamenta para Marcelo. Juca convida Flávia para jantar em sua casa. Guilherme grava uma cirurgia. Juca avisa a Paula que contará a verdade para Flávia. Soraia percebe a troca de olhares entre Tigrão e Tina. Neném assina contrato com o Flamengo. Guilherme se sente mal e tenta disfarçar na frente de Flávia. Paula desiste de ir ao jantar na casa de Juca. Osvaldo e Nedda se reconciliam. Bibi passa mal e todos se preocupam. Daniel encontra Guilherme desmaiado. Flávia descobre a verdade e confronta Paula.

Capítulo 155

Flávia é hostil com Paula. Guilherme acorda e tenta tranquilizar Daniel. Joana avisa a Neném que Bianca pode ter que ficar internada. Soraia termina com Tigrão. Neném recebe um convite para dar uma entrevista na TV. Guilherme passa mal antes de uma cirurgia e Joana se preocupa. Neném tenta convencer Flávia a perdoar Paula. Guilherme conta sobre a Morte para Joana. Neném elogia Paula durante sua entrevista e Rose se chateia. Roni fala com os homens que atacaram Tina. Flávia descobre os vídeos que Guilherme fez para a filha e se desespera. Neném ajuda Paula.

Capítulo 156

Neném tenta confortar Paula. Guilherme conta sobre sua desconfiança para Flávia. Paula decide aceitar ser amiga de Neném. Roni se enfurece com Cora. Rose discute com Neném. Flávia grava um vídeo para a filha com a ajuda de Guilherme. Roni expulsa Cora da Pulp Fiction. Tina e Tigrão se beijam. Carmem e Paula bebem juntas no bar de Gabriel. Flávia conversa com Ingrid. Edson tenta voltar para a casa de Nedda. Joana tenta convencer Guilherme a fazer um exame para confirmar sua suspeita. Cora se une a Tucão. Flávia, Neném e Paula procuram Guilherme.