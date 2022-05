Quanto Mais Vida, Melhor!: Quem será baleado no último capítulo?

Penúltimo capítulo acabou com Cora apontando uma arma para os quatro protagonistas e Roni. Saiba quem será atingido no último capítulo de Quanto Mais Vida, Melhor!

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 09h42

A novela Quanto Mais Vida, Melhor!, da Globo, chegará ao fim nesta sexta-feira, 27, e um dos personagens será levado pela Morte (A Maia). O penúltimo capítulo da trama terminou com uma dúvida: quem será atingido pelo tiro disparado por Cora (Valentina Bandeira)? Saiba aqui a resposta!

Protagonistas não devem morrer no final da novela

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Cora vai disparar a arma na direção de Roni (Felipe Abib), Neném (Vladimir Brichta), Guilherme (Mateus Solano), Paula (Giovanna Antonelli) e Flávia (Valentina Herszage). Em uma confusão, Neném é baleado e todos acreditam que ele foi o escolhido pela Morte.

Neném se conforma com o seu destino e acredita que seu coração poderá ser doado para a filha, Bianca (Sara Vidal), que precisa de um transplante. Porém, em outro lugar, Roni também é ferido gravemente em uma perseguição com Cora e Tucão.

Então, na hora certa, a Morte aceitará deixar que Neném continue vivo e que Roni morra no lugar no irmão. Inclusive, o coração de Roni será doado para o transplante que salvará a vida de Bianca. Desse modo, Guilherme, Neném, Paula e Flávia vão continuar vivos no final da novela.

A substituta de Quanto Mais Vida, Melhor! será a novela Cara e Coragem, que estreia na segunda-feira, 30 de maio. Inclusive, Cara e Coragem será exibida em dois horários na programação da Globo. A trama irá ao ar na faixa das 19h e também nas madrugadas, após o Conversa com Bial e o Supercine.