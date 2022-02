Público se diverte e 'O Cravo e Rosa' dispara em audiência

Reprise da novela 'O Cravo e Rosa' dispara em audiência e faz sucesso na telinha

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 14h11

As aventuras amorosas e as confusões do par romântico da novela O Cravo e Rosa novamente caíram no gosto popular e estão chamando a atenção na telinha.

Sucesso no currículo do autor Walcyr Carrasco (70), o folhetim de época tem feito bonito e atingido recordes em seu reprise no horário após o almoço.

De acordo com informações do site Notícias da TV, na tarde desta quarta-feira, 16, a trama de sucesso conquistou 13,8 pontos de média na Grande São Paulo, sendo o melhor resultado da obra nesse dia da semana.

O Clone em alta!

Na sequência, O Clone, outra novela que tem se destacado na programação da plim plim, alcançou 15,9 pontos de média, elevando os índices da emissora na faixa vespertina da grade.