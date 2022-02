Primeira versão de 'Pecado Capital' será destaque no Globoplay

Primeira versão da novela 'Pecado Capital' está disponível no catálogo do Globoplay

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 12h03

Para os amantes de uma boa novela, o Globoplay recentemente trouxe um verdadeiro clássico para o seu catálogo oficial: Pecado Capital.

Já disponível no catálogo do streaming desde o começo de fevereiro, o folhetim originalmente exibido em 1975 está de volta, para a alegria do público mais saudoso.

Ao som da música Dinheiro na mão é vendaval, de Paulinho da Viola (79), relembraremos de Carlão, vivido por Francisco Cuoco (88), que achou uma bolada em dinheiro e mudou de vida na obra escrita por Janete Clair.

Narrada no subúrbio carioca, a trama que abordou uma grande história de amor - permeada pelo dinheiro - apresentava os personagens Carlão, Lucinha (Betty Faria) e Salviano (Lima Duarte).

No ano de 1998, Pecado Capital também ganhou um remake que foi exibido com sucesso na faixa das 18 horas da TV Globo.