Poliana Moça: resumo da novela de 29 de agosto a 02 de setembro

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 09h55

Capítulo 116, segunda-feira, 29 de agosto

Raquel explica ao pai que André dormiu sozinho no sofá, enquanto ela e as meninas dormiam desacompanhadas no andar de cima. Sérgio conta a Joana que passou a noite na casa de Jefferson. Poliana diz a Éric que ele não teve culpa por ela ter ido mal no exercício de matemática e pede desculpas. Angustiado, Éric se recusa entrar na escola. Pinóquio fala para Waldisney e Violeta que não aguenta mais ficar escondido e implora para que não seja amarrado ou desligado novamente. Os alunos da escola Ruth Goulart comentam e fazem piadinhas sobre a volta de Éric às aulas. Luísa vai à casa de Eugênia para conversar sobre os processos de adoção. Preocupado, Davi fala com Gleyce sobre a circulação de um novo vírus gripal; o médico afirma que o vírus ainda é muito novo e ainda não existem muitas informações sobre sua gravidade. Éric e Poliana discutem, pois, o menino a considera muito ingênua por acreditar no professor Renato sobre a discussão que teve com ele. Durval pede desculpas a André por ter o expulsado brutalmente da casa de Raquel, mas o aconselha a nunca mais dormir lá. Eugênia, Claudia e Joana chegam na “Luc4Tech” para as crianças realizarem os testes. Éric vai até a casa de Bento; Helena e João chegam e prontamente, Éric se prepara para ir embora. Éric se irrita quando os colegas afirmam que ele está fazendo terapia.

Capítulo 117, terça-feira, 30 de agosto

Waldisney e Pinóquio vão pescar no lago do parque. Luca dá início a seletiva na “Luc4Tech”. No lago, Pinóquio pesca um peixe e ao comemorar, prende o pé e quase cai na água. Luísa conta para Marcelo sobre a conversa que teve com Eugênia e fala sobre o almoço que marcou com o casal; Marcelo fica relutante em aceitar. Após Waldisney tirar os cupins que surgiram na perna de Pinóquio, o boneco diz considerar Waldisney como um grande amigo. Por mensagem, Éric briga com Poliana. Violeta se revolta ao descobrir que Waldisney desligou o GPS de Pinóquio e contata para Roger. João fica preocupado com a briga que teve com Éric e decide conversar com Poliana antes que a confusão se alastre. Otto e Marcelo estranham a reação de Roger ao ver a foto do novo aluno (Plínio, pseudônimo de Pinóquio) da escola Ruth Goulart mostrada por Poliana; os dois desconfiam de alguma tramoia do irmão.

Capítulo 118, quarta-feira, 31 de setembro

Luigi visita o pai na empresa e conversa sobre relacionamento com Song. João vai até a casa de Poliana para dialogar; o garoto pede desculpa a Poliana por ter falado com Éric sobre a terapia. Violeta consegue reativar o GPS e descobre que Pinóquio está voltando ao esconderijo com Waldisney. Helena questiona João por ter ido à casa de Poliana; o menino afirma que precisava resolver o mal-entendido. Joana e Sérgio falam sobre o envolvimento de Mario no mundo dos influenciadores digitais; o casal ainda discute sobre a divisão dos cuidados com os filhos. Éric se recusa a conversar com Poliana na sala de aula. Eugênia, Davi, Luísa e Marcelo falam sobre a adoção. Na “Luc4Tech”, Luca diz sobre os requisitos procurados na seleção. A equipe da empresa se reúne para assistir e avaliar os testes. Poliana insiste para se comunicar com Éric; o garoto continua bravo por Poliana ter contado que ele frequentava o psicólogo, o que para ele é vergonhoso. João defende Poliana de Éric. Após avaliarem os vídeos e os perfis, Luca escolhe os vencedores da competição. Davi conta à Luísa e Marcelo sobre o novo vírus que está circulando, chamado ‘HEPTAVID 21’, conhecido também como ‘Heptavírus’. A turma MAGABELO recebe a notícia de aprovação na seletiva da “Luc4Tech”. Otto analisa a foto de Pinóquio em sua forma humana. Pinóquio sente coceira na perna. Pedro e Chloe questionam Eugênia sobre os pais biológicos.

Capítulo 119, quinta-feira, 01 de setembro

Preocupado, Marcelo pesquisa mais sobre o ‘Heptavírus’; o professor conta à Luísa o quanto o vírus pode ser perigoso para a população. Preocupado, João comenta com Luigi e Kessya, que Éric aparenta estar dominando Poliana. João fala para Poliana que ela está sendo prejudicada por Éric e que ele quer só ajudar. Poliana pede conselhos a Antônio. Bento, Song e Kessya vão a “Luc4Tech” para realizar a seletiva de influencers. Bento toca teclado e as meninas dançam juntas. Sérgio vai à casa de Joana ajudar os filhos nas lições de casa; os quatro jantam pizza juntos. Mario, Benício, Lorena e Gael tentam convencer os pais a assinarem os contratos com a “Luc4Tech”. Eugênia conversa com Davi sobre os questionamentos dos filhos em relação aos pais biológicos. Pedro e Chloe planejam conhecer os pais biológicos. Poliana debate com Luísa e Marcelo os problemas de Éric; os tios aconselham a garota a saber separar as coisas. André, Vinícius, Jefferson, Formiga e Luca vão até a casa de Raquel, Brenda e Celeste para assistir um filme; Durval faz uma visita surpresa e se junta aos jovens. Éric tenta convencer Poliana a matar aula.

Capítulo 120, sexta-feira, 02 de setembro

Pedro acorda se sentindo mal. Dona Branca e Nancy comentam sobre o Heptavírus, que cada vez mais vem sendo noticiado. Tânia conta para Otto que o consultor apontou diversos pontos negativos no seu livro; Otto oferece ajuda financeira para que ela faça uma viagem e tenha inspiração para realizar os ajustes. Sara fala para Otto que o rosto do menino da escola Ruth Goulart não combina com nenhum outro existente. Poliana aceita faltar a aula com Éric, porém, no meio do caminho, a menina desiste. Luísa cuida do bebê de uma aluna durante a aula. Otto conta a Marcelo que está desconfiando que o garoto encontrado na escola Ruth Goulart seja um androide. Éric e Polina discutem; a menina fala que sempre esteve ao lado dele e não ganha o reconhecimento necessário. Poliana chora, pede conselhos para Kessya e toma atitude de contar sobre o caso para Helô. João vai conversar com Poliana. João pega na mão de Poli; Helena chega no momento e cobra Poliana. Pinóquio continua sentindo coceiras na perna. Helena alega a João que não vai mais ficar fazendo papel de trouxa. André fala para Durval que deseja convidar Raquel para jantar. Tânia visita Celeste na casa nova; Celeste pede mais grana para Tânia. Violeta e Waldisney tentam consertar a perna de Pinóquio.