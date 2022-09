Poliana Moça: resumo da novela de 26 a 30 de setembro

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Luigi arma o plano de pedido de namoro para Song dentro do cinema, local que tanto ama

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 09h58

Capítulo 136, segunda-feira, 26 de setembro

Marcelo está de volta dando aulas presenciais. João fala para Marcelo que está feliz em vê-lo bem e disposto. Renato esbarra com Helô e troca olhares profundos. Renato encontra Marcelo e conta que pediu Ruth em namoro, que a diretora ainda não aceitou, mas que ele está confiante. Otto revela à equipe que o teste da “Escola dos Sonhos” foi um sucesso, que a plataforma de ensino a distância é a mais confiável e avançada até hoje. O pai de Poliana alega que está sem sintomas do Hepta vírus. Helena mima Éric dando um pacote de bolacha na frente da Poliana para provocá-la. Roger diz a Pinóquio que ele e Luca estão planejando um grande lançamento para ele, que o androide vai ser o maior sucesso do país, mas que para isso, o boneco precisa obedecer. Pinóquio fica feliz e assume fazer o que os comparsas pedem. Éric cobra Helena perante provocação em Poliana; Helena afirma que quem pode acabar com o relacionamento deles é o João, que levou um chocolate até a casa da Poli. Luigi conta a João que está pensando em pedir a Song em namoro. Éric encontra com João e pergunta o motivo dele entregar chocolate para a amada. Poliana fala com João e pede desculpa pelo impasse com o Éric. Cresce o número de mortes do Hepta vírus. Davi declara à Tânia que ela venceu a doença. Joana convida Sérgio para passar o tempo da quarentena com ela e a família.

Capítulo 137, terça-feira, 27 de setembro

Sérgio aceita convite para morar temporariamente com Joana; Mario fica muito feliz com a notícia. Waldisney e Violeta desejam ir ao mercado, ficam preocupados com o vírus e Pinóquio se oferece para ir ao estabelecimento. Luigi arma o plano de pedido de namoro para Song dentro do cinema, local que tanto ama; os amigos ajudam com a surpresa. A história dos pombinhos é exibida na sessão; Song dá resposta sobre o pedido de namoro. Luigi chega em casa e Mario conta que o irmão vai ter que ficar sem ver os amigos e a amada por tempo indeterminado, devido a quarentena. Com saudades, Poliana volta para casa e abraça o pai. No jantar, ao lado de Tânia e Otto, Poliana revela que o menino misterioso da escola apareceu subitamente no quarto dela na casa da tia Luísa.

Capítulo 138, quarta-feira, 28 de setembro

Poliana fala para o pai que Roger estava no dia que Plínio, o garoto misterioso foi visitá-la. No CLL, um morador da comunidade chega gritando de dor para ser atendido por Davi. Sérgio faz um jantar romântico para Joana e cuida de todos os preparos. Otto pede à Sara acessar remotamente as câmeras de segurança da casa de Luísa. Renato vai até a casa de Ruth; ele pede para a diretora parar de esconder seu sentimento; eles se beijam. Otto conversa com Ruth, a diretora fala que muitos pais estão pensando em tirar os alunos da escola, porque muitos perderam os empregos. Otto diz para Ruth que a plataforma “Escola dos Sonhos” está pronta e que vai oferecer para de graça para a Ruth Goulart. Vini informa que os leitos de hospitais estão praticamente lotados; Davi alega que precisam de mais reforços dentro da comunidade. Ruth passa aos professores as novas regras do Hepta vírus e precauções. Otto diz a Sérgio sobre gratuidade da plataforma e pede opinião. Marcelo declara à Ruth que deseja interromper o recebimento de salário para ajudar nas despesas da escola. Celeste se encontra no parque com Tânia; ela diz que a mãe estava no melhor hospital enquanto ela teve que se virar sem plano de saúde. No computador, Pinóquio tenta descobrir como desligar o seu rastreador. Renato beija Ruth na escola; Helô se aproxima e Ruth se esconde.

Capítulo 139, quinta-feira, 29 de setembro

Durval usa o sistema de delivery na padaria e solicita à família para atender os pedidos; Formiga faz as entregas. Juntos aos vilões, Pinóquio vai até a ‘Luc4Tech’ para produzir os vídeos. Marcelo oferece ajuda ao Davi no CLL; preocupada, Luísa não gosta da notícia. Através do celular, por vídeo chamada, Luigi dá um beijo em Song. Escondido, Mario grava a excentricidade do irmão com Song e posta nas redes sociais; Luigi fica bravo. Luca grava os vídeos com Pinóquio, ele orienta o boneco admitir que é um androide; ele não gosta da situação. Luca fala que a equipe dele desenvolveu todo projeto como o ‘primeiro androide influenciador digital’. Otto tem acesso às imagens de Pinóquio sendo sequestrado, entrando no mesmo carro que Roger entra posteriormente. Otto encontra Marcelo e revela a suspeita de Roger ter um androide. Waldisney aconselha Pinóquio em assumir ser um androide para o mundo. Otto vai até a casa da mãe na busca por Roger.

Capítulo 140, sexta-feira, 30 de setembro

André sai de casa por conta da superproteção da avó. Otto descobre a localização de Roger, presente na ‘Luc4Tech’. André fala para Durval que deseja trabalhar; a primeira entrega de pedidos é na casa da Raquel. O caipira André pergunta ao Formiga se pode passar a quarentena na república dele. Tânia e Marcelo ajudam no CLL. Otto vai até a ‘LUC4TECH’ atrás do irmão. Roger escuta Otto se aproximando e manda Luca não deixar ele encontrar Pinóquio. Roger notifica Pinóquio de ficar em silêncio. Trabalhadores do CLL sofre um assalto. A mandado do Cobra, os bandidos roubam as doações no CLL. Otto questiona Luca o motivo da mochila do irmão estar na empresa dele. Roger surge e surpreende Otto. Ladrões querem sequestrar Gleyce, mas Marcelo pede para ir no lugar dela.