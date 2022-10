Poliana Moça: resumo da novela de 24 a 28 de outubro

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Poliana revela toda verdade para João, com coração partido

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 09h34

Capítulo 156, segunda-feira, 24 de outubro

Roger diz para Pinóquio ficar longe de Otto, porque ele é um homem sem caráter. Assim como fazia com Marcelo, Otto debate com Luísa sobre androide e afirma que Luca apresentou ao mundo uma criação que pertencia a ele. Poliana descobre que Plínio é um robô. Otto expõe que vai atrás de Luca, Roger e quem mais estiver envolvido no roubo do Pinóquio. André deseja fazer declaração de namoro na faculdade para Raquel, amigos alertam que Raquel não gosta dessa exposição. Após cantar música no pátio da universidade, Raquel foge e expressa a André que odiou o pedido de namoro. Tânia visita Otto; ela dá uma luminária de presente e o namorado pede um tempo à Tânia. Assistente social liga para Luísa e comunica que apareceu uma criança para adoção no perfil do casal. Luísa tem falta de ar e desmaia. Sara mostra a Otto, imagens de segurança da coletiva e sinaliza que Roger estava presente.

Capítulo 157, terça-feira, 25 de outubro

Raquel briga com Luca sobre o lançamento do androide e se demite. João nota que a caneta de Marcelo, que guardou com carinho, sumiu. Otto pede para Roger devolver tudo que já roubou dele, senão coloca o irmão na cadeia. Glória implora a Otto, um tempo para conversar com Roger, antes do filho mais velho levar as provas para a polícia. Roger conversa com alguém misterioso e alega que eles precisam agir rapidamente. Pedro, Chloe e Yuna comentam entre si, o fato de Pinóquio conseguir enganá-los; eles também desconfiam que pode haver outros androides convivendo entre eles. Sérgio diz à Joana que ele vai embora da casa da família, já que a quarentena acabou; Joana sugere ao ex-marido continuar na residência.

Capítulo 158, quarta-feira, 26 de outubro

Tânia pergunta à Celeste sobre androide de Luca. Raquel deseja conversar com André; ele não aceita. Éric vai até a casa de Poliana para acompanhá-la até a escola; Otto fica com ciúmes e pede para Sara segui-los. Glória tenta apurar informações e verifica com Roger se ele realmente roubou Pinóquio. Raquel vai em busca de outros empregos. Durval demite André. Alunos se reúnem no pátio da escola para preparar um mural de fotos em homenagem ao professor Marcelo. Raquel vai até a “Luc4Tech” e toma outra decisão em relação ao emprego. Vinícius pede demissão da padaria. Poliana abre a mochila de Éric para pegar uma tesoura e se depara com a caneta de Marcelo. Alguém tenta invadir o sistema de Otto. Joana lê uma mensagem romântica no celular de Sérgio; que envia é uma colega do RH chamada Rosane. Éric procura a caneta na mochila e não a encontra. Eugênia fala para Davi que deseja trabalhar na comunidade como voluntária. Desconfiada, Joana começa a tratar Sérgio de forma fria.

Capítulo 159, quinta-feira, 27 de outubro

O canal do Pinóquio atinge quase um milhão de seguidores e o androide é convidado para ir ao programa “The Noite com Danilo Gentili”. Poliana foge de Éric; o namorado desconfia que ela retirou a caneta de sua mochila. Sara afirma que os hackers deletaram a pasta com as provas incriminatórias de Roger. Poliana diz a Kessya que não sabe o que fazer, se revela a verdade para João ou se encobre Éric. Glória expõe a Otto que está dividida entre ele e Roger; Otto declara que não vai entregar Roger para polícia, já que perdeu as provas. Celeste flerta com André; Raquel fica ligeiramente incomodada. Tânia fala para Otto que através da Celeste conseguiu informações do ‘Luc1’. Alunos cantam em homenagem emocionante ao Marcelo. Otto expressa à Luísa que deseja fazer algumas melhorias em segurança na casa dela.

Capítulo 160, sexta-feira, 28 de outubro

Ainda na homenagem ao professor Marcelo na escola Ruth Goulart, Luigi faz um texto poético ao falecido. A caneta de Marcelo reaparece no estojo do João. Dona Branca fica incomodada com o excesso de preocupação e organização de Eugênia no CLL. Luísa assiste mais um vídeo póstumo de Marcelo, em que ele afirma que ela precisa recomeçar a ser feliz. Joana pergunta a Sérgio sobre a mensagem da colega do RH; Sérgio declara que são apenas amigos. Song diz à Poliana que observou que a garota encobriu o furto do Éric. Song alega que Poliana está dividida entre Éric e João. Song conta a João que Poliana estava com a caneta o tempo todo. Poliana revela toda verdade para João, com coração partido. João cobra Éric sobre o furto da caneta; ele alega que foi maldade por Marcelo ser importante para ele. Ambos os garotos ficam bravos com Poliana. Otto pensa em continuar as investigações em um lugar seguro e com outro servidor. Joana expressa que não se sente bem com a situação de ciúmes e pede a Sérgio sair de casa.