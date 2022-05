Poliana Moça: resumo da novela de 23 a 27 de maio

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Otto vai conversar com Marcelo sobre Roger e ele revela se vai denunciar Roger ou não

Capítulo 46, segunda-feira, 23 de maio

Marcelo liga para Nanci, que o ajuda com receitas para produzir um jantar romântico para Luísa. Pinóquio apronta e algo façanhoso acontece. Celeste conhece Jefferson. Gleyce sente falta do Jefferson em casa. Celeste diz a Vinícius que Gleyce a ajudou com uma foto. Davi fala a Eugênia que precisa de ajuda profissional psicológica por conta do trauma do sequestro do marido. Marcelo e Luísa fazem um jantar romântico. Yuna pergunta para o Pedro como está a situação com o bullying na escola. Pedro e Chloe fala para Yuna que o clubinho está pacato e que precisam resolver um caso. Otto conta toda situação para Marcelo e afirma que vai usar a Sara em modo invisível para seguir Roger. Turma do colegial vão ao clube. Poliana fica com ciúmes de João com Helena e João fica com ciúmes de Poliana com Éric. Roger se veste de palhaço e é observado por Yuna, Pedro e Chloe, e Otto, usando a Sara modo invisível.

Capítulo 47, terça-feira, 24 de maio

Luigi não sabe como iniciar um papo com Song no clube e foge da garota. Song vai pedir conselho para Kessya sobre o Luigi. Incomodado de ver Éric com Poliana, João convida Helena para dar uma volta e tomar um sorvete, para ficar longe daqueles que está com ciúmes. Formiga fala para Durval que precisa de outro funcionário na padaria e que necessita de um toque feminino. Drone de Yuna colide com Sara no modo invisível e problema acontece. Dona Branca sai de casa no final de semana de forma misteriosa; André diz para Antônio ficar de olho. João e Helena conversam sobre algo essencial para o relacionamento deles. Roger tenta acertar o drone com a mochila e cristais são prejudicados; policiais chegam ao local. Através da Sara, Otto consegue ver Roger com cristais. Ruth encontra Renato na padaria, ele a chama para sentar na mesa com ele. Pedro dá a ideia de criar o próprio clubinho, ao lado de Yuna e Chloe. Otto vai até a casa da mãe cobrar Roger e mostrar imagens para Glória do irmão malvado com os cristais. Destino final dos cristais é revelado. Glória vai até a casa de Marcelo e Luísa para desabafar da confusão.

Capítulo 48, quarta-feira, 25 de maio

Toda amorosa, Helena passa o dia com os pais; eles adoram, mas se perguntam o que aconteceu com o humor da filha. Glória afirma a Marcelo, que vai impedir Otto de entregar Roger para a polícia. Formiga anuncia a Celeste que conseguiu entrevista de emprego para ela na padaria. Dona Branca fala com alguém não identificado pelo telefone. “Yupechloe” decora a casa de máquina da escola. Violeta e Waldisney aguardam notícias do Roger com os cristais; Pinóquio incentiva eles a irem até Roger e eles explicam, de forma lúdica, que são foragidos. Otto conta para Tânia sobre o roubo de Roger. “Magabelo” chega na casa de máquinas e nota os cartazes de “Yupechloe”. Luca pensa em fazer um reality show de estagiários. Otto vai conversar com Marcelo sobre Roger e ele revela se vai denunciar Roger ou não. Antônio comenta para Nanci que acha que Branca está o traindo.

Capítulo 49, quinta-feira, 26 de maio

Antônio pede conselhos para Nanci depois dos comportamentos estranhos de Dona Branca. Na aula de música, Renato pede para Poliana fazer dupla com João, ela responde que prefere fazer com outra pessoa. Durval explica como funciona as coisas da padaria para Celeste. André e Celeste provocam ciúmes em Formiga e mexe com sentimento de Raquel. João vai atrás de Poliana para entender sua atitude na aula de música. Éric convida Poliana para o clube. Helena questiona João sobre papo com Poliana. Chloe vê Helena junta a João. Brenda e Raquel pensam em participar do reality do Luca. Roger se disfarça de estátua para conversar com Waldisney e Violeta. Destino final dos cristais é revelado. Otto está preocupado, ele precisa encontrar o Pinóquio e dá o fim aos dados roubados da Ester. Mario começa a fazer live/gameplay. Nanci faz palestras de amor abusivo e fala sobre relacionamento que teve no passado. Dona Branca chega no final da palestra e Gleyce pergunta se aconteceu alguma coisa. Chloe conta para Eugênia segredo de Helena.

Capítulo 50, sexta-feira, 27 de maio

Eugênia tenta aconselhar Helena. Nanci questiona ausência de Dona Branca, a avó dá uma resposta. Otto faz um jantar na sua casa para agradar a mãe e convida Tânia, Marcelo e Luísa. O personagem Júlio [Daniel Tonsig] entra na trama; o rapaz é colega de faculdade de Claudia e provocará ciúmes ao marido, Durval. Davi pergunta a Helena se tem alguma novidade na escola, tentando descobrir sobre seu caso. Uma surpresa questionável aparece no jantar de Otto. Dona Branca mexe no computador escondida. Ruth sonha que beija Renato. Formiga fica sonâmbulo novamente. Mario desmaia na live jogando quase 12 horas sem parar.