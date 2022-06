Poliana Moça: resumo da novela de 20 a 24 de junho

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Éric desabafa com Bento sobre Otto proibir a filha, Poliana, de vê-lo

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 09h20

Capítulo 66 - segunda-feira, 20 de junho

Luísa prepara um almoço para Marcelo; ele fica na expectativa de uma notícia. Song joga um verde em Kessya para descobrir o segredo de Poliana em relação ao Éric. André dá conselho para Formiga sobre Celeste e fala que ela está saindo com o Luca. No almoço na casa de Glória, a matriarca pergunta para Tânia como está indo o desenvolvimento do livro e revela que deseja ler um capítulo. Roger chega no momento do almoço. Formiga papeia com Celeste sobre a relação deles.

Helô toma uma decisão no relacionamento com Renato. Glória se depara com uma aproximação inusitada em sua casa. Song conta o segredo de Poliana para Éric. Na casa de Kessya, Poliana fica de fora, sentada no sofá, vendo a melhor amiga e Song dançar. Kessya chama Poliana e ela se atrapalha toda na coreografia; Song tenta humilhar e criar ciúmes em Poli. Raquel vê Lorena se desfazendo de sua coleção de insetos e aconselha a irmã. Nanci escreve em seu diário e relembra de Waldisney novamente; ela desabafa com André e diz algo surpreendente sobre sentimento.

Capítulo 67 - terça-feira, 21 de junho

André aconselha Nanci em relação ao Waldisney. Kessya dá dicas de maquiagem para Poliana e Song; o trio tira foto e publica nas redes sociais. Eugênia atrapalha a intimidade de João e Helena. Lorena doa coleção de insetos para Pedro e Chloe. Poliana chega em casa com maquiagem e diz para Otto que fez na casa de Kessya; o pai expõe que foi almoçar na mãe Glória. Poliana aproveita e fala que quer conversar sobre o Éric. O garoto popular, Éric, desabafa com Bento sobre Otto proibir a filha de vê-lo. Bento pergunta para João como é namorar.

A barata, nomeada de Jurema, foge do viveiro e causa tumulto com Helena e Eugênia. Lorena visualiza a foto das meninas de maquiagem na internet e tenta reproduzir. Renato vai atrás de Helô para esclarecer a situação. Nanci manda declaração para Waldisney através da rádio favorita deles. Lorena aparece na escola maquiada e todo mundo fica impressionado. Poliana faz trabalho escolar com Éric por falta de opção; o rapaz fica incomodado e pede ao professor para ir à enfermaria, se afastando de Poliana; a garota toma uma atitude.

Capítulo 68 - quarta-feira, 22 de junho

Éric e Poliana conversam sobre a proibição de Otto; a jovem se questiona como ele ficou sabendo do segredo. Helô conta a Ruth a novidade do namoro com Renato. Vinícius percebe que Celeste estava mexendo no caixa da padaria e observa o desaparecimento de dinheiro; Formiga encobre a amiga. Renato desabafa com Ruth. Poliana pergunta à Kessya se ela contou segredo para Éric.

Formiga interroga Celeste sobre furto. Poliana dialoga com Song sobre o segredo. Lorena convida Helena e Kessya para irem à casa dela, as meninas respondem. Eugênia fica com medo dos insetos e pede a Davi uma solução. Poliana aconselha a prima Lorena sobre amadurecimento precoce. Lorena toma a decisão final sobre os insetos. Marcelo e Luísa viajam.

Capítulo 69 - quinta-feira, 23 de junho

Waldisney corresponde à Nanci com declaração na rádio. Kessya rebate Song. Violeta e Waldisney saem do esconderijo; Pinóquio aproveita para ir até a Escola Ruth Goulart e visitar Chloe. Celeste renova o visual e compra roupas novas.

Henrique vai ao encontro de Helô na escola; os irmãos falam sobre Renato. A coordenadora Helô fica brava com Renato por se manifestar para Henrique e Ruth. Éric aconselha Bento com plano para se declarar à Kessya; Bento segue plano de Éric e a garota reage. Pinóquio encontra “Yupechlo”.

Capítulo 70 - sexta-feira, 24 de junho

Fato infeliz ocorre com o grilo Eucleto. “Yupechloe” pede ajuda ao “Magabelo” para investigar o menino misterioso (Pinóquio); eles fazem um retrato falado. André diz para Nanci entregar Waldisney à polícia. Kessya se abre com Helô sobre o que aconteceu com Bento. Desconfiado de Claudia, Durval segue a esposa escondida.

Professor pede para sala fazer trabalho em trio; Song se convida para realizar tarefa com Poliana e Éric; o garoto se incomoda. Crianças mostram retrato falado para a direção. Poliana pergunta ao pai se pode ficar depois da aula na escola fazendo trabalho com Éric e Song. Marcelo vai surfar enquanto Luísa toma sol; algo apavorante sucede, Marcelo some no mar e Luísa fica desesperada.