Poliana Moça: resumo da novela de 20 a 24 de fevereiro

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, os bandidos pedem para que João entregue os manuscritos

Capítulo 241, segunda-feira, 20 de fevereiro

Questionada por Helena sobre o relacionamento com Luigi, Song afirma que está cansada e que o namorado não combina mais com ela. Antônio conta para Nanci que tem números de telefones que podem ser de Violeta e Waldisney; eles arriscam ligar, assim como Glória tenta discar para Roger. Juntos, Roger, Waldisney e Violeta ficam na dúvida em atender os familiares. Raquel e Brenda desconfiam que Luca esteja no esquema criminoso com Tânia e percebem aproximação do chefe com Celeste. Na “Luc4Tech”, Lorena fala para Raquel, na frente de Celeste, que João está bem perto de encontrar provas contra Tânia, que roubou o livro do pai do garoto. João e Poliana vão até a casa de Tadeu, amigo de Pedro Vasconcelos, pai falecido de João. Waldisney retorna ligação para Nanci; a ex-namorada declara que ele precisa largar a vida de bandido e solicita um encontro. Roger briga com Waldisney por falar com Nanci. Raquel explica para Lorena que João pode estar em perigo. Tadeu mostra para João os manuscritos guardados do pai dele. Celeste passa o recado para Tânia que seu plano está ameaçado por João; a mãe da jovem declara que vai resolver o problema.

Capítulo 242, terça-feira, 21 de fevereiro

Tânia explica para Celeste que roubou o livro do pai do João e diz que essa informação não pode chegar ao público. Celeste questiona Tânia por não contar o segredo do livro. Waldisney admite a Violeta e Roger que está cansado de fugir e que vai se encontrar com Nanci. Tadeu conta as histórias de infância de Pedro Vasconcelos para João e Poliana. Roger aceita se reunir com Glória e Violeta com Antônio. Luigi liga para Song para marcar a celebração do aniversário de namoro e ele percebe desdém da namorada. Roger e Violeta mentem um para o outro que estão de saída. Finalmente, os vilões se encontram com os respectivos parentes. Nanci compartilha com Waldisney que Otto tem provas contra ele, mas que o pai da Poliana deu a chance dele se entregar. Para Violeta, Antônio alega que se pudesse se entregaria no lugar da filha. Glória diz para Roger se entregar e seguir em frente. Valdinéia localiza Roger, Waldisney e Violeta com a família e tira foto desse momento. Na escola, Helô se despede de Ruth e do seu cargo como coordenadora. Já em casa, Valdinéia diz aos malvados que os avistou na praça diante dos familiares e da namorada. Raquel conta para Otto que Celeste sabe sobre provas de João. Na mansão, Poliana pega o celular e nota mensagens e ligações perdidas; ela visualiza uma mensagem citando que Tânia sabe de tudo e que João corre perigo. João chega em casa e se depara com Bento amarrado, feito de refém pelos capangas da Cobra; os bandidos pedem para que João entregue os manuscritos.

Capítulo 243, quarta-feira, 22 de fevereiro

Com os seguranças, Otto invade a casa de Ruth e salva Bento e João. Valdinéia aconselha os vilões não se entregarem, já que vão mofar na cadeia. A partir de agora, Otto toma conta dos manuscritos. Tânia fica brava que os capangas não conseguem pegar os manuscritos de João. Na escola, Song evita Luigi. Em conversa com Valdinéia, Roger, Waldisney e Violeta declaram que querem fazer uma coisa boa na vida e que vão se entregar à polícia; Valdinéia repassa anunciação para Tânia. Os gêmeos Benício e Gael contam para Lorena que o público apoia ela com Mario. Tânia diz para Valdinéia agir, senão ela vai revelar para o trio malvado que Valdinéia é manipulada para trazer informações. Luigi pergunta para Song o motivo dela se esquivar dele. Helena aconselha Song a terminar, mas ela não sabe se quer tomar essa decisão. Tânia pede para Celeste acompanhar os capangas no apartamento em que Roger, Waldisney e Violeta estão localizados. Querendo conversar com Ruth, Tânia faz escândalo na porta da escola porque os seguranças não a deixam entrar. Henrique sugere que Poliana, João e Bento se retirem do colégio para Tânia entrar sem colocar eles em risco. Celeste se apresenta para Roger, Waldisney e Violeta como filha de Tânia. Os seguranças de Otto retiram Bento, João e Poliana da escola e Henrique libera a entrada de Tânia no colégio. Celeste expõe para os vilões que Valdinéia é uma traidora e está do lado da Cobra. Tânia faz um pedido para Ruth.

Capítulo 244, quinta-feira, 23 de fevereiro

Bento, João e Poliana vão em segurança para a mansão de Otto. Tânia diz para Ruth que é a vítima e não a vilã da história. Tânia alega a Ruth que foi ela que deu a ideia para o Pedro Vasconcelos escrever o livro que publicou em seu nome. Um embate surge entre a diretora e a chefe da comunidade. Celeste manda os capangas levarem os vilões para impedir que eles se entreguem à polícia; Roger interrompe e revela um segredo guardado a sete chaves. Tânia afirma a Ruth que Pedro Vasconcelos não valia nada e que ele fugiu com o sobrinho da diretora. Celeste fica emocionalmente instável com a notícia chocante. Roger faz um pedido para Celeste soltar ele e os companheiros. Lorena admite para os irmãos que, às vezes, enxerga Mario mais como amigo. Claudia devolve o celular para Benício e pede para ele tomar cuidado com os haters e que vai ficar de olho. Celeste volta para o esconderijo e conta tudo que descobriu para Tânia.

Capítulo 245, sexta-feira, 24 de fevereiro

Ruth prepara um jantar de despedida para Helô na sua casa. Waldisney e Violeta vão até a casa de dona Branca para ver Nanci e Antônio. Roger visita a família e fala que vai para a delegacia se entregar; Roger pede desculpa por tudo que causou. Tânia expõe à filha que se continuar ao lado dela, Celeste vai ter tudo o que quiser. Valdinéia foge da casa alugada de Glória. Renato acaba sendo inconveniente com Helô e Ruth no jantar. Na mesa com Branca, Antônio, Nanci e Violeta, Waldisney diz que eles são a única família que teve; minutos depois a polícia chega e leva os bandidos. Roger chora e declara a Poliana que a sobrinha é muito importante para ele; Poliana decide se deve ou não perdoar o tio. Otto desconfia de Roger. Surpreendentemente, Waldisney volta e reaparece na casa de Nanci.