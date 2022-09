Poliana Moça: resumo da novela de 19 a 23 de setembro

Nos próximos capítulos da novela Poliana Moça, Tânia tem crise respiratória no hospital

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 10h37

Capítulo 131, segunda-feira, 19 de setembro

Ruth recusa convite do jantar do Renato. Brenda, Celeste e Raquel preparam a casa para uma festa; Luca chega no lar das amigas com duas meninas aleatórias, sem ao menos avisar as donas da residência. Joana diz para a terapeuta que a terapia tem ajudado muito, mas Sérgio alega que não vê diferença. Jovens brincam do desafio de passar carta com a boca. André deixa a carta cair para beijar Raquel. Éric manda mensagem fofa para Poliana. Tânia conversa com Celeste por chamada de vídeo e pede para ela se atentar aos sintomas, já que elas tiveram contato. Helena devolve a blusa para João, roupa que ele esqueceu na casa dela; a garota provoca o ex-namorado afirmando que já está com outro.

Capítulo 132, terça-feira, 20 de setembro

Ruth conta para Helô que Renato a convidou para sair. Davi diz que já saíram os resultados do exame e que Tânia testou positivo para o Hepta vírus. Tânia fica muito chateada com a notícia e começa a chorar; Davi explica que o nome do vírus se dá, porque em sete dias o paciente pode piorar e vir a falecer. Éric e Poliana se beijam. Otto recebe a ligação do teste positivo de Tânia e avisa Glória. Na sala de aula, Éric envia bilhete para Poliana perguntando se ela aceita ir ao cinema depois da aula. “Magabelo” grava um vlog na escola e na casa de máquinas, antigo esconderijo do clubinho; “Yupechlo” chega e fica bravo. Ruth alerta Helô sobre o vírus e prefere afastar Marcelo e Poliana dos demais alunos, já que tiveram contato com Otto, namorado de Tânia. Celeste informa às amigas que antes da festinha na casa, ela teve próxima a alguém que contraiu o Hepta vírus. Otto fala à Poliana não ir ao cinema, devido ao novo vírus. Poliana confessa o pai que beijou Éric. Ruth decide aceitar o convite de Renato para jantar. Brenda, Raquel e Celeste começam a trabalhar de casa. Pinóquio afirma que androides como ele não pegam esse vírus; Waldisney questiona Pinóquio se ele é um menino ou um androide.

Capítulo 133, quarta-feira, 21 de setembro

Vini começa a ter sintomas do Hepta vírus. Otto e Marcelo pedem para Roger ter prudência e cuidar de Glória. No encontro, Renato faz declarações para Ruth; eles dão um selinho. Tânia conversa com Otto por chamada de vídeo, ela começa a ficar com falta de ar e se desespera; os médicos chegam ao quarto hospitalar e Otto escuta tudo através do telefone. Renato pede Ruth em namoro; ela dá uma resposta. Otto determina à Poliana que por enquanto ela vai ficar afastada da escola. Turma da faculdade fica em estado de alerta com o vírus, já que estavam juntos de Celeste. Dona Branca tranca André no quarto por conta da suspeita. Roger sai de casa e afirma à Glória que vai fazer uma entrevista de emprego. Cecília, aluna do CLL, encontra com Luísa e manda ela não chegar perto do bebê, alegando que a artista plástica não vai adotar seu filho.

Capítulo 134, quinta-feira, 22 de setembro

João deixa uma caixa com materiais escolares na porta da casa de Poliana; o garoto liga para a amiga afirmando que deixou uma surpresa junto. Otto fala com Ruth para iniciar a “Escola dos Sonhos”, uma plataforma para auxiliar nas aulas a distância. Poliana abre a caixa e nota um chocolate que João deixou. Eugênia diz à Claudia que conseguiu revelar a verdade para os filhos e alerta a cunhada para evitar abraços, porque a doença é séria. Os vilões vão até a “Luc4Tech” assinar contrato. Waldisney e Violeta querem saber quanto seria o percentual de lucro deles; Luca alega que já tinha passado ao Roger, fato que ele escondeu dos comparsas. Pinóquio explora a empresa e acha a saída de emergência. Jefferson explica a Marcelo como utilizar o aplicativo “Escola dos Sonhos” para dar aula. Marcelo começa aplicar aula online. Durval fica triste porque a padaria está ausente de clientes. Alunos perguntam quando Marcelo volta à escola. Ficam prontos os testes de Glória, Marcelo, Otto, André, Brenda, Raquel, Celeste, Formiga, Vini, Jeff e Poliana. Otto, Vinícius e Celeste testam positivo para o Hepta vírus. Vini alega que passou o dia atendendo pacientes na comunidade e que pode ter transmitido para a comunidade inteira.

Capítulo 135, sexta-feira, 23 de setembro

Vinícius fica preocupado com a comunidade, já que está infectado e teve contato com pacientes da região. Celeste fica chateada, porque não tem plano de saúde. Otto fala para Poliana que é melhor ela passar uns dias na casa da tia Luísa até ele se recuperar do Hepta vírus. Pinóquio vai até a casa de Otto, observa Poliana colocando as bagagens no porta-malas do carro; enquanto ela se afasta do veículo, Pinóquio entra pelo porta-malas e se esconde no automóvel. Pinóquio fica cara a cara com Poliana. Vilões rastreiam o androide; Roger vai até a casa de Luísa, em busca do Pinóquio. “Yupechlo” visita Otto, mas as crianças são notificadas que Otto está com o novo vírus. Pinóquio foge da residência de Luísa; Waldisney e Violeta o capturam.