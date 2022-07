Poliana Moça: resumo da novela de 18 a 22 de julho

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Romeu acha que o nariz do Pinot é um dom e sugere fazer de ele uma atração do Parque Collodi.

Capítulo 86 - Segunda-feira, 18 de julho

Após apresentação na estreia da websérie Fator 500, a turma do colegial comenta sobre o sucesso do evento. Helena cutuca Éric sobre ausência dos pais. Poliana fala com Éric sobre a falta dos pais na vida do jovem. Ela abraça o garoto e Otto chega nesse momento. O pai de Poliana surpreende ao dar conselhos e atenção para o amigo da filha. Pinóquio se esconde de Romeu. Magabelo e Yupechlo decidem investigar os supostos pais de Pinot (Pinóquio). Eugênia tem crise de ansiedade com o sumiço dos filhos no evento. Luigi e Song tentam se beijar. Disfarçados, Violeta e Waldisney andam pelo evento da Ruth Goulart e Otto estranha. Sérgio e Joana conversam com os meninos, que estão abalados. No café da manhã na casa de Sérgio, Mario chora e não deixa o pai sair de casa. Celeste liga para o detetive e declara que já tem o dinheiro para dar entrada na investigação. Vinícius conta para Jefferson sobre o beijo com Raquel. Posteriormente, Vini pede Raquel em namoro.

Capítulo 87 - Terça-feira, 19 de julho

Raquel responde o pedido de Vinícius. André nota eles juntos. O professor Marcelo orienta Luigi sobre divórcio dos pais. Violeta e Waldisney vão disfarçados para casa de Roger e avisam que o Pinóquio sumiu. Romeu acha que o nariz do Pinot é um dom e sugere fazer de ele uma atração do Parque Collodi. Glória chega mais cedo em casa e se depara com Violeta e Waldisney caracterizados e irreconhecíveis. Roger apresenta Violeta como Margarida e alega que ela é sua namorada, e que Waldisney chama Marcos, primo de Margarida. Song acha que Luigi não gosta mais dele. Vinícius expõe para o Durval que foi fazer o fechamento do caixa e notou a falta de R$ 1.000. André tenta beijar Raquel. Ela relembra beijo de André no passado. Durval chama os funcionários para conversar sobre o sumiço do dinheiro.

Capítulo 88 - Quarta-feira, 20 de julho

Romeu diz para Pinóquio o que pretende fazer com o parque. O dono do Parque Collodi conta história sobre um garoto que se transformou em burro. O boneco fica com medo. Amigos do colegial fazem surpresa para o Luigi na padaria e entregam uma réplica da estatueta do Oscar. Magabelo e Yupechlo fazem dia de spa para Joana, como estratégia de reconciliação com Sérgio. Otto vai até Ruth Goulart pedir imagens das câmeras de segurança da escola. Celeste admite para Formiga que ela é a autora do furto do dinheiro do caixa e convence Formiga a admitir a ação em seu lugar. Joana recebe flores em nome de Sérgio, ela desconfia que seja obra de Mario. Sérgio dorme no escritório da Onze. Pinot revela para Romeu que ele é um boneco. Otto pede para Sara fazer reconhecimento facial do casal suspeito no evento. Pinóquio liga para Waldisney para pedir ajuda. O taxista Toquinho (Paulo de Pontes) aparece e o imobiliza. Helena fala para a mãe que os irmãos marcaram de se encontrar com estranhos da internet. Vinícius escuta escondido Formiga conversando com Celeste sobre o furto e cobra o amigo.

Capítulo 89 - Quinta-feira, 21 de julho

Vinícius briga com Formiga por assumir a culpa de Celeste. Romeu enfrenta Toquinho para ajudar Pinot. Joana vê que está sendo difícil cuidar dos meninos sem o Sérgio. Luísa recebe uma mensagem do consultório alegando que a data da fertilização foi agendada. Violeta consegue rastrear o número do telefone usado por Pinóquio para contatar Waldisney. Ruth pergunta a Helô se notou algo estranho na noite de estreia da websérie. Glória conversa com Roger e desconfia das ações do filho. Sérgio acorda atrasado na Onze, funcionários chegam à empresa.

Capítulo 90 - Sexta-feira, 22 de julho

Yupechlo arma plano para não deixar os pais falarem com a diretora Ruth sobre contato com estranhos na internet. Renato conversa com Ruth sobre o projeto escolar e aproveita para flertar com ela. Raquel desabafa com Brenda sobre Vinícius e suas atitudes grudentas. No dia de assinar o contrato com a Luca4Tech, Raquel pensa em desistir. Romeu deixa Pinot na escola e se emociona. Na casa de Poliana, Kessya recebe uma ligação de Song perguntando o motivo e a falta de aviso da amiga ir à mansão de Poli. Raquel questiona Luca como seria a proposta de trabalho. Pinóquio vai até a casa de máquinas da Ruth Goulart. Yupechlo encontra o boneco carregando a bateria. Roger, Waldisney e Violeta vão até o Parque Collodi. Luca vai até a padaria, Celeste o atende e diz que contratou o detetive para saber dos pais de Tânia e que a namorada de Otto está ajudando com tudo que pode. Ruth vai até a casa de Otto para saber mais informações das imagens do dia da estreia da websérie. Durval toma uma atitude rígida e demite um funcionário.