Poliana Moça: resumo da novela de 15 a 19 de agosto

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Poliana convida Éric para jantar em sua casa e ter uma nova chance com Otto

Capítulo 106, segunda-feira, 15 de agosto

Joana diz para Claudia que está gostando da nova versão de Sérgio. Celeste mente para Luca sobre o encontro com Tânia; a namorada de Otto surge na faculdade da garota. Violeta e Waldisney falam que vão aprimorar o sistema do Pinóquio. Roger anuncia ao boneco que tem uma surpresa que vai transformá-lo em um menino de verdade. Tânia dá um relógio de presente a Otto. Roger declara que precisa de insumos para transformar Pinóquio em garoto. Raquel, Brenda e Celeste visitam a antiga casa de Marcelo para alugar. Raquel revela à Nanci e André sobre a possibilidade de ser vizinha deles. Raquel também informa na frente de André, que terminou com o Vini. Sérgio comenta a Otto que viu Poliana e Éric no clube. “Magabelo” e “Yupecho” investigam sumiço de Pinóquio.

Capítulo 107, terça-feira, 16 de agosto

André provoca Vinicius com o término com Raquel e diz que a garota vai ser sua nova vizinha. Poliana conversa com Otto sobre a relação com Éric. “Magabelo” segue Roger; vilão vai até a “Luc4Tech” negociar com Luca uma nova parceria. Joana escuta Sérgio falar ‘te amo’ no telefone e fica pensativa. Roger avista “Magabelo” escondido da entrada da “Luc4Tech”. Poliana convida Éric para jantar em sua casa e ter uma nova chance com Otto. Na mesa do jantar, Otto implica com Éric.

Capítulo 108, quarta-feira, 17 de agosto

Raquel arruma as malas para mudança de casa, Lorena vê e fica chateada. Sérgio derruba café no computador da empresa; ele chora de saudades de casa e de ficar com a família. André comemora que Raquel de fato vai ser sua vizinha e já pensa em conquistá-la. Os gêmeos ficam bravos já que Lorena vai ter um quarto só para ela. O computador de Sérgio gera um curto-circuito e provoca um pequeno incêndio na Onze. Luísa diz a Marcelo que quer tentar o procedimento de fertilização novamente, mas não no atual momento. Durval chora ao ver um álbum de infância da Raquel. Celeste vai até a mansão de Otto e encontra o dono da Onze; Tânia fica brava. Claudia pergunta a Sérgio se ele tem outra mulher na jogada; ele desabafa com a amiga e revela estar morando na Onze. Celeste questiona Tânia.

Capítulo 109, quinta-feira, 18 de agosto

João cutuca Poliana na aula e Éric a defende e pede respeito. Helena conta à Song que Poliana sai escondida com Éric e oculta do pai. Luca conversa com Ruth e Helô; ele deseja promover uma seletiva com os alunos para trabalhar na “Luc4Tech”. Lorena fala na roda das amigas de Poliana, que Raquel saiu de casa e acha legal amadurecer; Song e Helena dão risada da cara dela. “Yupecho” aborda Lorena com as investigações e ela finge não estar interessada. Luísa oferece seu trabalho para Gleyce e Dona Branca no Clube do Laço Lilás. Otto comenta a Marcelo que supõe envolvimento de Roger no sequestro. Bento conta a Éric, que João alegou que o garoto popular da escola é má influência para Poliana; Éric cobra o João.

Capítulo 110, sexta-feira, 19 de agosto

Éric e João vão para a diretoria. Poliana pergunta a Éric porque ele tomou atitude e foi para cima de João. Éric diz que João não é amigo dele e que o rival quer afastar Poliana da sua vida. Luca anuncia à equipe que a Ruth Goulart fechou parceria para novos influenciadores. Renato monta atividade em dupla e pede para João fazer com Éric. O badboy se recusa e vai para a direção. Roger consegue peças para deixar Pinóquio parecido com um menino de verdade. Poliana pede a João se aproximar e ajudar Éric.