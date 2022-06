Poliana Moça: resumo da novela de 13 a 17 de junho

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Luísa senta para bater um papo com Otto sobre a relação de Poliana e Éric

Redação Publicado em 13/06/2022, às 10h32

Capítulo 61 - segunda-feira, 13 de junho

Dona Branca cai de moto e Davi e Vinícius ajudam. A senhora é levada ao hospital. Érica manda uma mensagem de voz para Helena e a avisa da visita de João à Poliana. Gloria encontra o disfarce de policial de Roger e coloca o filho na parede. Helena surta com mentira de João. Antônio cuida da esposa e faz curativos. Durval libera a casa para Raquel chamar os amigos. No “Dia da Família” na Ruth Goulart, os pais de Éric não comparecem e ele fica sozinho. Pinóquio questiona a autoridade de Roger com Waldisney e Violeta. Nanci briga com Branca e sugere à avó vender a moto. Pinóquio revela que o inseto grilo fala com ele. Violeta avista o pa:i, Antônio, no supermercado e se emociona. Helena cobra João por mentira.

Capítulo 62 - terça-feira, 14 de junho

João se explica para Helena. Jefferson, Brenda e Luca vão até a casa de Raquel. Helena e Eugênia cantam juntas no palco do “Dia da Família” ao lado de Chloe com o ukulele. Disfarçado, Pinóquio vai até a Ruth Goulart no dia do evento. Marcelo explica atividade para a família; Poliana quer convidar Éric para ficar próximo e Otto não gosta. Song, Yuna e a mãe das meninas fazem uma apresentação de dança, assim como Kessya com Gleyce e Henrique. Violeta e Waldisney vão visitar Roger na casa do vilão e a Gloria chega. Pinóquio vai em direção à Chloe para conversar. Pinóquio esbarra em figuras importantes em sua vida.

Capítulo 63 - quarta-feira, 15 de junho

Pinóquio foge da Ruth Goulart e tem dificuldade para voltar para casa. Cada filho faz um discurso no palco da escola sobre o resumo do “Dia da Família”; Helena e Mario se destacam no comunicado. Otto diz que não quer que a filha ande com Éric. Dona Branca pede para André convencer Antônio sobre pilotar a moto. Poliana diz para o pai que gosta de Éric, chateada, pede para dormir na casa da tia Luísa. Poliana faz chamada de vídeo com Éric e conversam sobre a família do garoto. Chloe revela para Pedro que conheceu um menino novo na escola.

Capítulo 64 - quinta-feira, 16 de junho

Durval impõe disciplina de Formiga e fala sobre comportamento de Celeste. Vinícius questiona Celeste sobre atitudes estranhas. Antônio dá opinião final para Dona Branca sobre pilotar moto. Marcelo e Luísa conversam sobre Éric com Poliana. Joana e Sérgio jogam vídeo game com os filhos. Pinóquio afirma para grilo que quer ser igual Waldisney. Violeta vai até a casa de Antônio espionar o pai. Davi e Eugênia se divertem com os filhos, assim como Gleyce com os seus. João tenta assistir o Programa Silvio Santos enquanto Bento e Éric falam alto sobre meninas. Luísa senta para bater um papo com Otto sobre a relação de Poliana e Éric. Celeste se aproxima de Luca Tuber. O grilo de Pinóquio some pelo esconderijo

Capítulo 65 - sexta-feira, 17 de junho

Song e Helena zombam de Lorena por gostar de insetos e dão apelido para a garota; chateada, Lorena deseja colocar um ponto final em sua coleção de bichos. Pinóquio debocha do disfarce de Roger e o vilão coloca o amigo grilo dele entre a vida e a morte. Poliana recebe bilhete de Éric sobre o convite ao clube e ela responde. Nanci fica chateada ao lembrar do namoro com Waldisney. Otto vai até a casa da mãe e leva a Tânia, sua namorada.