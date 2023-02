Poliana Moça: resumo da novela de 13 a 17 de fevereiro

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Valdinéia diz aos comparsas que seria ótima ideia invadir o sistema da polícia para ver quanto tempo eles têm para fugir

Capítulo 236, segunda-feira, 13 de fevereiro

Na ‘Luc4Tech’, Claudia fala para Raquel ficar atenta com o comportamento da Benício, alertando que se os ataques dos haters continuarem, ela vai tirar o filho do canal da empresa. João e Bento exigem que Ruth explique sobre a origem do bedel da escola. Ruth revela que o bedel é segurança do Otto disfarçado e pede para os sobrinhos não contarem para ninguém, já que Poliana não sabe do fato. Poliana sugere ao pai acessar a memória do Pinóquio com a própria ajuda do androide. Poliana e Otto declaram ao Pinóquio que ele anda esquecido por estar sem memória interna e que vão implementar novamente no sistema dele. Valdinéia comenta com Roger, Violeta e Waldisney que vai financiar o plano deles, que consiste em invadir o sistema do Pinóquio de forma remota. Discretamente, Valdinéia manda mensagem de áudio para Tânia repassando toda informação do trio de vilões. Com a memória interna já implementada, Pinóquio nega divulgar imagens para Otto e Poliana. Davi diz a Helena que ela está passando dos limites com o comportamento grosseiro e exige que a filha trate a mãe com mais respeito. Bento fala para Kessya que o bedel é um segurança de Poliana à paisana; Song escuta tudo escondida. Gleyce comenta com Eugênia e Branca que ela vai conversar com o Cobra; as amigas indicam Gleyce levar o Vini junto. João tenta buscar por parentes do seu pai e Poliana dá apoio emocional ao parceiro.

Capítulo 237, terça-feira, 14 de fevereiro

Em busca do Cobra, Gleyce e Vinícius vão até um ponto estratégico em que localizam os capangas. Na roda dos amigos, Song solta que o bedel é o segurança disfarçado de Poliana; Poliana não sabia do fato. Finalmente, Pinóquio deixa Otto e Jefferson acessarem a memória interna dele; eles conseguem imagens do trio de vilões e da Tânia. O capanga do Cobra bloqueia a presença de Gleyce e Vini no local; Gleyce pede para o rapaz passar o recado de que o evento beneficente no CLL não vai atrapalhar o Cobra. João confirma para Poliana que a informação da Song sobre o bedel é verídica; Poliana fica triste com a situação. Após conseguir provas contra o Roger, Waldisney, Violeta e Tânia, o jovem Jefferson deseja ir para a Polícia, mas Otto alega que antes precisa garantir a segurança dos arquivos. Poliana expressa ao pai a sua chateação com o caso do bedel; Otto se explica para a filha. Jeff entrega um dispositivo HD com as provas dos crimes dos vilões para André guardar; Otto faz o mesmo com Luísa. O capanga de Tânia passa recado de Gleyce para a vilã. Celeste contrata um técnico de robótica para montar o LUC2. Bento admite ao João que contou para Kessya sobre a identidade do bedel e que, provavelmente, a namorada repassou para Song. Ruth briga com sobrinhos por contar segredo. Luísa fica preocupada com a proteção de Otto.

Capítulo 238, quarta-feira, 15 de fevereiro

Acreditando que a Kessya contou segredo do bedel para Song, Bento fecha a cara para a namorada e ela fica chateada por falta de confiança. Ruth marca reunião dos pais para Otto explicar o episódio do bedel; os pais dos alunos ficam furiosos. Disfarçados de funcionários de transportadora, Roger, Waldisney, Violeta e Valdinéia dão início ao plano para acessar remotamente o Pinóquio, para isso, eles precisam estar relativamente próximos do androide. Kessya diz a Song que o relacionamento dela está em jogo e pede para ela contar como descobriu o segredo do bedel. Dentro da van, perto da casa de Otto, os vilões tentam acessar o sistema de Pinóquio. Song admite para Bento que ela que escutou a conversa do casal e assim descobriu sobre a identidade do bedel; Bento pede desculpa para a namorada. Na rua, Violeta consegue estabelecer conexão com Pinóquio, que está posicionado na mansão de Otto; o androide começa a agir de maneira estranha. O técnico de robótica da Tânia instala software do LUC2 e tenta ligar o novo androide, mas algo acontece. Violeta alerta os comparsas que o HD do boneco está sem nenhum dado e acredita que Otto quebrou o sistema de segurança antes deles. Luigi fica chateado com Song por gerar confusão. Roger, Violeta e Waldisney aceitam que as imagens deles vão ser entregues à polícia e pensam em fugir sem direção. Otto e Jefferson conseguem reverter o impasse do LUC1 (Pinóquio).

Capítulo 239, quinta-feira, 16 de fevereiro

Valdinéia diz a Tânia que Otto já tem as informações contidas no boneco. O segurança de Poliana é aceito pelos pais e amigos da escola. Jefferson conta tudo sobre o Pinóquio para a namorada; André também faz o mesmo com Raquel. No jantar com a família, Otto revela que finalmente conseguiu acessar a memória interna do Pinóquio e que agora tem provas contra Roger, Tânia, Waldisney e Violeta. Em conversa com Valdinéia, Tânia propõe que Violeta entre no sistema da polícia para ver se Otto já entregou as provas. Glória se sente mal porque Roger pode ser preso definitivamente. Poliana recomenda Otto deixar Glória dialogar com Roger para ele tentar se entregar antes das provas. Raquel e Brenda acham que as provas podem prejudicar Luca. Sérgio planeja um passeio em família para pedir Joana em casamento novamente. Otto fala para a mãe conversar com Roger para tentar convencê-lo a se entregar, mas para ela não se iludir. Valdinéia diz aos comparsas que seria ótima ideia invadir o sistema da polícia para ver quanto tempo eles têm para fugir. Glória implora para Otto mostrar imagens criminosas de Roger. Sérgio, Joana e os filhos viajam para Holambra. Sérgio se redime com Joana por tudo que fez. O capanga de Tânia diz aos membros do CLL, que o Cobra liberou o evento na comunidade; o grupo desconfia da bondade do Cobra. Antônio lembra de Violeta; Luísa diz que vai dar o suporte para ele ajudar a filha.

Capítulo 240, sexta-feira, 17 de fevereiro

No meio de flores e aromas, Sérgio pede a Joana em casamento. Sérgio relembra momentos e diz que não quer deixar as histórias deles para trás. No meio de cartas antigas, Ruth, João e Poliana tentam achar alguma pista sobre o pai do garoto. Poliana encontra uma carta antiga enviada para Pedro Vasconcelos, pai de João, de um amigo chamado Tadeu Ribeiro, alegando que os manuscritos estão seguros. Luca afirma a Tânia que precisa que LUC2 esteja pronto para o evento do ‘Magabelo’; ela sugere outra data, mas ele diz que é necessário para esse evento. Glória pergunta para Otto se conseguiu alguma pista do paradeiro de Roger. João e Poliana comentam com Lorena que tem como comprovar que o pai do cearense é o verdadeiro autor do livro que Tânia roubou. Luísa pede para Otto ajudar Antônio com informações de Violeta. LUC2 liga, mas continua agindo de forma monótona. Otto passa para Luísa possíveis números de telefone registrados na memória de Pinóquio; ela encaminha para Antônio tentar falar com a filha para se entregar. Tânia decide lançar o LUC2 mesmo ele sendo muito engessado e sem naturalidade.