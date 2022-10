Poliana Moça: resumo da novela de 10 a 14 de outubro

Nos próximos capítulos da novela Poliana Moça, Luísa e Otto preocupados com saúde de Marcelo

Capítulo 146, segunda-feira, 10 de outubro

Poliana, João, Luigi, Kessya, e Bento ensaiam a música da trupe e acertam alguns detalhes da apresentação. Roger visita Otto para tentar descobrir alguma informação do paradeiro de Pinóquio; o irmão mais velho afirma que Poliana fez um amigo novo, o Plínio (Pinóquio) e pergunta se Roger o conhece. Tânia encontra com Celeste e confronta a filha por revelar o seu passado secreto para Otto. Sara descobre que o nome da mãe da Celeste é Laura Souza e Otto acha que a Celeste o enganou esse tempo todo. Marcelo leva Luísa para apreciar a natureza e tentar ter um momento agradável durante a epidemia. Tânia decide encarar a verdade e assume a Otto que seu nome é Laura e que Celeste é sua filha. Luca liga para Roger e anuncia estar com Pinóquio.

Capítulo 147, terça-feira, 11 de outubro

Otto conta ao irmão Marcelo sobre o passado de Tânia e diz desconfiar de mais coisas. Luca Tuber alega a Roger e Violeta que descobriu que ele é ex-presidiário e ela foragida; Luca expõe que está no comando do lançamento do Pinóquio e ameaça os sócios. Tânia pede desculpas à Celeste e declara que revelou toda a verdade ao Otto. Roger arma para se vingar de Luca. Otto pede para Sara continuar as investigações da Tânia e sua troca de identidade. Gael e Benício aprontam com Lorena durante aula online. Luca é sequestrado; Pinóquio foge e vai ao esconderijo. No cativeiro, Luca é agredido por homens encapuzados; Roger aparece no local e dá uma lição no garoto. Tânia procura Otto e pergunta se eles vão continuar o namoro ou terminar.

Capítulo 148, quarta-feira, 12 de outubro

Luísa verifica que Marcelo está pelando de febre; ele recusa ir até o hospital. Roger avisa a Luca que o jovem vai ter que fazer o que ele pedir. Questionando Tânia, Otto quer saber o nome do ex-marido, a ficha completa dele e quem a ajudou com os documentos falsos. Davi atende Marcelo em casa, verifica que a saúde do professor não está boa e o leva para o hospital. Com superlotação, Marcelo demora para ser atendido. Joana convida Sérgio para voltar a dormir no quarto; eles se beijam. Luca chega todo machucado na “Luc4Tech”; ele liga para o pai afirmando que sofreu sequestro relâmpago e que precisa de segurança particular. A Trupe de Poliana tem a iniciativa de uma live com apresentação de dança e musical para arrecadar dinheiro ao CLL. Marcelo desmaia no hospital; Luísa fica desesperada e Otto pontua que ela precisa ser forte.

Capítulo 149, quinta-feira, 13 de outubro

Roger encontra com Luca na “Luc4Tech” e debocha do estado do jovem sócio. Henrique começa a passar mal. Sérgio, ao lado de Joana, navega pelo e-mail e recebe mensagem sobre a requisição dos documentos do divórcio. Davi informa a Luísa e Otto que Marcelo foi infectado com o Hepta vírus. Luísa visita Marcelo no quarto do hospital e conversa com o marido; ela chora desesperada com medo de o perder. Luísa alerta Otto que Marcelo está muito fraco e que não aguenta vê-lo naquele estado. Durval chega ao hospital para dar apoio. Na capela do hospital, Luísa encontra com Gleyce, ela avisa que Henrique também foi infectado; abaladas elas rezam juntas e pedem proteção. Roger se emociona levemente ao ver a preocupação da mãe com a saúde de Marcelo.

Capítulo 150, sexta-feira, 14 de outubro

Otto tenta ir atrás de um tratamento para o irmão. Marcelo diz à Luísa que está sem dor. O médico conta à Gleyce que Henrique está se recuperando e sendo transferido da UTI para o quarto. Davi noticia quadro grave de Marcelo, sem melhora significativa; o doutor explica que os analgésicos dão a Marcelo a impressão que está tudo bem. Otto não dorme até descobrir um tratamento para Marcelo. João foge de casa sem Ruth perceber e encontra com Poliana. Luca contrata seguranças; Pinóquio vai com os vilões até a empresa. João e Poliana desejam visitar Marcelo no hospital. Glória vai até o hospital ver o filho, mesmo sendo grupo de risco. Supervisionado por Roger, Luca continua o trabalho de divulgação de Pinóquio. Marcelo alerta a mãe para se preparar para o pior; ela diz para ele nunca mais expressar isso. Otto leva ao Davi alguns artigos do Hepta vírus para ajudar no tratamento do irmão. Éric liga para Poliana por chamada de vídeo; ela omite encontro com João, mas Éric já sabe de tudo. No quarto de Marcelo, Luísa chora absurdamente argumentando não conseguir viver sem ele. João, Poliana e Kessya vão até o hospital levar alegria ao Marcelo. O professor de audiovisual dá recado ao João e Poliana. Após o tratamento, Davi revela aos parentes o quadro clínico de Marcelo.