Poliana Moça: resumo da novela de 09 a 13 de janeiro

Nos próximos capítulos de 'Poliana Moça', Ruth flagra João mexendo no seu computador

Capítulo 211, segunda-feira, 09 de janeiro

A diretora Ruth busca uma nova coordenadora para ficar no lugar da Helô na Escola Ruth Goulart. Gael convida Kessya para ir no baile, ela diz que já tem um par. Escondido, Bento escuta a conversa no canto e desiste de convidar Kessya para o baile. Otto quer começar uma empresa do zero e deseja a ajuda de Jeff. João e Poliana vão até a casa de máquinas. Pinóquio diz aos amigos que estava os espionando e fica decepcionado com os dois depois de ouvir um papo de ‘desligar o androide’. Celeste segue novamente Tânia na comunidade. Eugênia e Davi encontram-se com Carmen, parente da Pâmela. A parente diz que Pâmela, mãe biológica de Pedro e Chloe, sumiu há mais de um ano no sul do país. João e Poliana falam para o Pinóquio que a melhor forma de ajudar é levá-lo para o Otto. Tânia percebe que Celeste está a perseguindo e pergunta o motivo. Tânia conta para a filha que está na comunidade porque fez doações ao CLL. Eugênia sugere a Davi bancar a viagem de Carmen para o sul para tentar encontrar Pâmela. Celeste vai até o CLL e pergunta para Gleyce se ela recebeu alguma doação. Tânia comunica Roger, Waldisney e Violeta que não vai mais atrás do androide. Pinóquio sonha em ser um aluno da escola.

Capítulo 212, terça-feira, 10 de janeiro

Jeff diz para a mãe que vai trabalhar novamente com Otto, Gleyce não gosta da notícia, já que o filho foi sequestrado pelo vínculo com Otto. Gleyce acha que o ex-marido morreu por saber um segredo de Otto e Roger. Pinóquio pinta uma parede da escola. Eugênia e Davi contam aos filhos que a Pâmela sumiu, mas que eles vão em busca do paradeiro da mãe biológica. Raquel e Brenda afirmam para Celeste que precisam liberar o quarto e inventam uma desculpa para a colega mudar de casa. Celeste sabe que Raquel e Brenda não gostam dela e desejam retirá-la por ligação com Tânia. Ruth, Renato e Helô querem saber quem fez o grafite na escola. Éric convida Helena para ir ao baile. Otto diz para Sara que gostaria de voltar logo para sua casa.

Capítulo 213, quarta-feira, 11 de janeiro

Tânia revela ao grupo de vilões que vai pegar o dinheiro do resgate de Poliana e o projeto do Pinóquio para dar um novo passo: criar um novo androide. Poliana está otimista em levar o Pinóquio para o pai. Kessya pergunta para Bento se ele está animado para o baile; Bento alega que não está afim de ir. Pinóquio foge da Ruth Goulart. Pinóquio invade a casa vazia de Otto. O pai de Poliana diz a Luísa que em breve voltará para sua mansão com Poliana; Luísa expõe que Poliana ainda não está pronta para sair da casa dela. Luigi descobre que Kessya não tem par para o baile e alerta Bento. Na escola, João entra na sala da tia Ruth para usar o computador e, no registro das câmeras de segurança, encontrar o paradeiro do Pinóquio; Ruth chega e pega o João no flagra. Poliana aconselha Bento a chamar Kessya para o baile.

Capítulo 214, quinta-feira, 12 de janeiro

As crianças do clubinho ‘Yupechlo’ dizem para Ruth e Helô que quem fez o grafite na escola foi um fantasma. João e Poliana não conseguem pistas do paradeiro do Pinóquio. Poliana pensa em revelar tudo sobre o Pinóquio para o pai. Celeste tenta entrar em contato com Tânia e não consegue, ela cogita que os boatos da mãe como uma criminosa são verídicos. Benício recebe comentários maldosos na internet sobre seu cabelo e decide mudar de visual. Pinóquio consegue entrar no laboratório de Otto. Com roupa de gala, Bento entrega flores para Kessya e a convida para o baile. Luísa diz para Glória que se acostumou com a presença da família, amenizando seu luto pela morte de Marcelo. Roger avisa Luca que o Cobra quer fazer um androide igual ao LUC1 e isso pode manchar a imagem da ‘Luc4Tech’ para sempre. Roger afirma que Luca vai se arrepender se não se juntar com ele contra o Cobra. Roger revela a identidade da Cobra para Luca. Desesperado, Luca diz que está com Roger nessa parceria contra a Tânia. Poliana conta para Otto que o Pinóquio estava escondido esse tempo todo na escola. Sara avisa Otto sobre as falhas nas câmeras de segurança de sua residência.

Capítulo 215, sexta-feira, 13 de janeiro

Tânia obriga vilões a fazerem faxina no esconderijo. Sem querer, Waldisney joga fora o projeto do Pinóquio. Otto diz a Luísa que Poliana escondia Pinóquio na escola e que, inclusive, o androide esteve na casa dela. Raquel e Brenda falam para Celeste que vão dar um tempo para ela sair de casa, mas que ela precisa de fato sair. Tânia procura os documentos que estavam na mesa dela; ela exige que Waldisney consiga de volta a papelada que ele perdeu. Os alunos da escola dão risada do visual de Benício. Roger arma plano para tentar emboscar Tânia. Otto vai até a Ruth Goulart e avisa para Ruth que o LUC1 (Pinóquio) tem se escondido na escola. Em conversa com Luca, Celeste pede para sair mais cedo do trabalho; ela admite que vai se encontrar com Tânia. Sara esbarra com Pinóquio na mansão. Otto localiza similaridade nas falhas das câmeras da escola e na sua casa. Otto acredita que Pinóquio está por trás das falhas nas câmeras de segurança e vai para sua residência. Celeste marca com Tânia na padaria e pergunta o que ela foi fazer outro dia na comunidade, já que descobriu que a mãe não fez doações para o CLL. Finalmente, Otto se encontra com Pinóquio.