Poliana Moça: resumo da novela de 08 a 12 de agosto

Capítulo 101, segunda-feira, 08 de agosto

Davi dá a notícia que Marcelo está estável. Vinícius e Raquel conversam sobre o relacionamento e decidem seguir apenas como amigos. Renato alega à Ruth que ela está negando o amor por ele. Ruth recebe a notícia da saúde do Marcelo. Bento e Kessya vão para a coordenação por trocarem um bilhete no meio da prova. Ruth avisa a turma sobre Marcelo, João sai da sala desesperado e afirma à Ruth que deseja ver o professor de audiovisual. “Yupechlo” e “Magabelo” desejam fazer reunião na casa do Mario, ele lembra que esconde o “Pinot” (Pinóquio) em sua residência e mente aos amigos dizendo que o ponto de encontro do clubinho passa por uma reforma. Violeta fica preocupada com Marcelo. Desacordado, Marcelo recebe o carinho de João, o jovem declara que o considera como pai. “Pinot” apronta na casa de Mario e deixa a sala numa espécie de “banheira de sabão”; Mario fica enfurecido. Davi anuncia que Marcelo acordou. No quarto do hospital, Luísa visita seu amor. Luigi fala para Mario que está a caminho de casa; o irmão mais novo tenta impedir Luigi de entrar no domicílio.

Capítulo 102, terça-feira, 09 de agosto

Luigi entra em casa e repara que está tudo limpo. Celeste escuta a conversa de Brenda e Raquel sobre o apartamento e fala que quer ir morar junto com elas. Poliana agradece a João por estar presente no hospital; eles trocam elogios carinhosos. Mario se surpreende com habilidade de “Pinot” e cria um clubinho de dupla dinâmica: o “MAPI” (Mario + Pinot). Renato diz para Ruth que Helô já sabe das flores que a diretora recebeu dele. Celeste pede folga para Luca; o dono da “Luc4Tech” não gosta nada do pedido. Otto vai até o apartamento de Eugênia atrás de informações de “Pinot”; Roger fica sabendo através do porteiro, que o irmão está no seu prédio, o mesmo edifício de Eugênia. Roger invade o apartamento de Eugênia. Marcelo volta para seu lar. Glória pergunta a Roger a respeito da sua namorada Margarida (Violeta disfarçada); ele comenta que terminou. Gleyce conta à Dona Branca que está enrolando para dar a resposta ao Henrique quanto a festa de casamento. Vinícius fala com Formiga e André sobre Raquel sair de casa e ir morar com Brenda e Celeste; Durval escuta e quer saber mais sobre a história.

Capítulo 103, quarta-feira, 10 de agosto

A família visita Marcelo em casa. Otto diz que as investigações em busca de Waldisney e Violeta estão a todo vapor; Glória fica brava e pede para mudar de assunto. Roger pergunta à Luísa sobre a gravidez. Pedro descobre que Mario estava mentindo sobre reforma e desconfia que o amigo esteja escondendo alguma coisa. A turma do colegial vai até a casa de Marcelo cumprimentar o professor, eles perguntam como foi o lance do hospital; o professor dá lição sobre ajudar os próximos e dizer sempre “te amo”. Luigi expressa à Song que a ama. “Yupecho” invade a casa de Mario. Celeste chega atrasada no serviço; ela revela a Luca que foi atrás dos pais de Tânia e que eles afirmaram que nem conheciam Tânia. “Yupechlo” encontra Pinot, Mario fica desesperado e envergonhado; Pedro, Chloe e Yuna ficam incomodados com a criação do “Mapi”. Nanci desabafa para Marcelo que ainda tem recaídas por Waldisney. “Yupechlo” diz ao boneco que se comprometeu em falar o paradeiro de Pinot para Otto, e que estão todos o procurando, inclusive a polícia. Disfarçados, Violeta e Waldisney aguardam na frente da casa do Mario para tentar obter alguma informação sobre o Pinóquio. Pinot (Pinóquio) foge da casa de Mario ao saber que os amigos querem delatar onde ele se esconde.

Capítulo 104, quinta-feira, 11 de agosto

“Pinot” (Pinóquio) foge da casa de Mario ao saber que os amigos querem delatar onde ele se esconde. Pinot sai em ritmo de fuga; Mario e Pedro vão atrás dele, assim como Violeta e Waldisney. Nanci faz um questionário sobre o ex para Marcelo e se ele pôde notar que Violeta namora Waldisney. Os vilões pegam “Pinot”. Violeta deseja reconfigurar o brinquedo de madeira. Durval se emociona com Raquel e dá uma resposta para filha sobre ela morar com as amigas. Marcelo é recebido na escola com boas vibrações. Waldisney intimida Pinóquio, alega que boneco é o seu passaporte para a liberdade. “Yupecho” e Mario vão até a casa de Otto falar do “Pinot”. Mario descobre que “Pinot” é na verdade Pinóquio, o boneco robotizado de pele de madeira. Sai o resultado do exame de fertilização de Luísa e Marcelo. Celeste expõe à Tânia, que foi atrás dos pais da escritora e que eles alegaram não conhecer nenhuma ‘Tânia’. Celeste pergunta quem é a Tânia Marconi, se ela não é a mãe, nem a prima distante.

Capítulo 105, sexta-feira, 12 de agosto

Celeste conversa com Tânia sobre sua ambição em busca da mãe e recebe uma resposta surpreendente. Poliana encontra Éric no clube; o jovem fala para Poliana ter mais atitude sobre sua liberdade com o pai e discursa também sua falta de vontade em ir à escola. Poliana descobre o resultado final da fertilização dos tios. Gleyce dá sua decisão final para Henrique sobre a festa de casamento. Poliana tenta falar com o pai sobre Éric, mas Otto está ocupado. Poliana pede a João não contar para ninguém que ela estava com Éric no clube; João fica incomodado por Poli mentir e afirma que o Éric não presta.