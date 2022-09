Poliana Moça: resumo da novela de 05 a 09 de setembro

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Éric anuncia na rádio que gosta muito de Poliana e pergunta se ela quer namorar com ele

Capítulo 121, segunda-feira, 05 de setembro

Raquel atrasa mais de uma hora para o jantar na casa de André. Poliana admite para Otto que pensou em matar aula com Éric. André pensa que Raquel não vai ao encontro, mas ela aparece de última hora. Luísa exige que Marcelo pare de fugir da conversa e avisa que eles precisam entrar em um consenso sobre adoção. Marcelo sugere ir atrás do processo de adoção enquanto tentam engravidar. Otto pede para Sara rastrear o telefone fixo e o celular de Glória. André convida Raquel para conhecer seu quarto e diz que tem uma surpresa. André canta uma canção e pede para Raquel acompanhá-lo no dueto. O casal quase se beija, mas Dona Branca entra no exato momento. Éric decide retornar à escola. Pedro e Chloe falam à Yuna para priorizar a investigação aos pais biológicos. Éric pede desculpas à Poliana por ser grosseiro. Brenda começa dar aula de automaquiagem. Eugênia fica preocupada com as crianças; Davi sugere a ela procurar atividades para relaxar. Joana fala a Sérgio que os filhos adoraram a visita dele na casa. Na escola, Poliana procura o tio Marcelo para pedir conselho sobre Éric. Helena pergunta a João se ele ainda gosta da Poliana.

Capítulo 122, terça-feira, 06 de setembro

João responde Helena sobre sentimento para com Poliana. Otto empresta dinheiro à Tânia para ela investir nos projetos do livro; a namorada de Otto vai viajar para o exterior em busca de inspirações. Roger chega no esconderijo e fica bravo com a situação do Pinóquio, já que necessita encomendar da China, uma peça da perna do boneco humano. Celeste chega em casa e fica incomodada com as clientes da Brenda. Helena começa a fazer ciúmes no João através dos meninos da escola. Durval fala para o Formiga que viu uma notícia que muitos países vão fechar estabelecimentos comerciais por conta da nova doença. Celeste vai até a mansão de Otto; o dono da ‘Onze’ afirma que Tânia está viajando e diante de um assunto, revela que a história de Tânia é emocionante, já que perdeu uma filha. João pede conselhos amorosos para Marcelo. Pedro e Chloe encontram as certidões de nascimento deles.

Capítulo 123, quarta-feira, 07 de setembro

Pedro e Chloe admitem para Eugênia que armaram um plano para pegar as certidões de nascimento; a mãe reage. Gêmeos, Lorena, Mario e as respectivas mães vão até a ‘Luc4Tech’ para assinar os contratos das crianças; Raquel se responsabiliza por cuidar dos meninos dentro da empresa. João vai até a casa de Helena para tentar consertar a relação de impasse; Helena acredita que João está com ela, mas na verdade ama Poliana. Raquel recebe mimos de André. Eugênia fica perdida em como lidar com Pedro e Chloe querendo conhecer os pais biológicos. Por chamada de vídeo, Otto alerta Tânia que Celeste o visitou em casa. Luca e equipe decidem entre Bento, Kessya e Song quem vai ser o novo influenciador da empresa. Éric conversa com Helô sobre depressão, fala que a Poliana o ajudou muito e que inclusive quer pedi-la em namoro.

Capítulo 124, quinta-feira, 08 de setembro

Kessya passa no processo da campanha de influenciadores da ‘Luc4Tech’; Song fica brava que não foi selecionada. Enquanto Pinóquio aguarda a peça para reconstruir sua perna, ele pede para os vilões servir e agradá-lo. Otto flagra Roger gritando com o porteiro no telefone e desconfia de algo. Otto descobre que o porteiro é o porta-voz de Roger. Davi e Eugênia falam na mesa do jantar da curiosidade dos meninos para saber mãe biológica; Eugênia chora. Raquel prepara uma lasanha congelada industrializada para o jantar com André; o cowboy percebe desconsideração por parte da crush.

Capítulo 125, sexta-feira, 09 de setembro

Brenda e Celeste atrapalham encontro de Raquel e André. Brenda consegue renda extra com as vendas dos cosméticos da Jequiti. Song fica isolada na escola por estar chateada com o resultado da ‘Luc4Tech’. Luísa fala com Marcelo sobre avanço na adoção; ela explica passo a passo do processo. Éric afirma a Bento que no final da transmissão da rádio vai fazer um pronunciamento surpresa. João pergunta à Helena até quanto tempo o casal ficará brigado. Jefferson questiona Brenda sobre os planos para o futuro. Eugênia revela a Davi que um tempo atrás, a mãe biológica entrou em contato e que Eugênia pediu para ela se afastar para sempre e nunca mais procurar os filhos. Celeste pede adiantamento salarial para o Luca. Éric anuncia na rádio que gosta muito de Poliana, depois no pátio, pergunta se ela quer namorar com ele; Poliana dá resposta final.