Personagem vai morrer em breve na novela 'Pantanal'

Saiba que personagem vai morrer em breve no remake da novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 03/04/2022, às 12h39

O remake da novela Pantanal em breve vai ganhar sequências de bastante drama e tensão com o assassinato de dois personagens.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, a corajosa Maria Marruá (Juliana Paes) verá o companheiro Gil (Enrique Diaz) morrer diante dos seus olhos na história.

O posseiro do folhetim rural da TV Globo será surpreendido por um capataz do fazendeiro assassinado por ele no começo da obra, que se vingará do personagem.

Outra morte na novela

O marido de Maria Marruá será baleado a sangue-frio, e a interiorana acabará com o matador de aluguel, atirando no forasteiro de longe, e se vingando de outra perda em sua família.