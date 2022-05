Personagem terá final trágico em 'Pantanal'

Personagem do núcleo central terá final trágico no remake da novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 09h54

Uma das personagens mais importantes da fase inicial da novela Pantanal em breve terá um fim bastante trágico na história.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, a geniosa Madeleine Novaes (Karine Teles) não será poupada no remake da obra e terá o mesmo desfecho da primeira versão, exibida nos anos 90 pela extinta Manchete.

A loira deixará o folhetim da TV Globo e morrerá em um acidente aéreo, que deverá ser mostrado no ar por volta do capítulo 80, deixando familiares e amigos impressionados com a grande perda.

Cena gravada

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a sequência do falecimento de Madeleine que passará muitos apuros em uma aeronave já foi gravada pela equipe da novela das nove.