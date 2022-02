Personagem deverá morrer com covid-19 em 'Um Lugar ao Sol'

Grande personagem deverá morrer com covid-19 na novela 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 11h11

A pandemia deverá ser um dos temas centrais da reta final da novela Um Lugar ao Sol, escrita por Lícia Manzo.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, a covid-19 será abordada em alguns núcleos da história e a doença poderá deixar marcas em muitos personagens da obra.

Os ambiciosos Elenice (Ana Beatriz Nogueira) e o irmão dela, o Teodoro (Fernando Eiras), serão vítimas fatais do coronavírus no folhetim da TV Globo.

Falecimento em família

De acordo com o site Notícias da TV, os golpistas deverão morrer no desfecho da novela das nove, logo depois do julgamento de Christian (Cauã Reymond) por ter roubado a identidade do irmão gêmeo Renato.