Personagem arma plano para se dar bem em 'O Cravo e a Rosa'

Personagem arma plano para se dar bem na reprise da novela 'O Cravo e a Rosa'

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 13h49

A reprise da novela O Cravo e a Rosa continua em alta e dando o que falar entre o público que assiste a história no Vale a Pena Ver de Novo.

Nos próximos capítulos da trama da tarde, a personagem Dinorá (Maria Padilha) assumirá uma armação que fez com muita gente para se dar bem.

A madame do folhetim de época contará para Heitor (Rodrigo Faro) que forjou o diagnóstico médico do sopro no coração de Bianca (Leandra Leal).

Mentira de saúde

Por conta disso tudo, Dinorá conseguiu que Catarina (Adriana Esteves) se casasse e deixasse o caminho livre para que o atleta aplicasse o golpe do baú na mocinha romântica de O Cravo e a Rosa.