Paula revela se foi responsável por morte do marido em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Executiva Paula revela se foi responsável por morte do marido na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 11h40

Um dos maiores segredos da novela Quanto Mais Vida, Melhor, escrita por Mauro Wilson, poderá ser desvendado em breve na história.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, a famosa empresária Paula Terrare (Giovanna Antonelli) finalmente contará detalhes da morte de seu marido, o Celso (Cândido Damm).

Em conversa com a rival Carmem (Julia Lemmertz), a mocinha da trama das 19 horas dirá tudo o que aconteceu na tragédia que mudou a vida de muita gente.

Revelações

"No dia em que o Celso morreu, a gente brigou feio. Não aguentava mais ver ele bebendo. Ele não era mais feliz comigo. Alguém me disse que ele veio aqui pro terraço. Vim correndo feito uma louca. Torcendo para não chegar tarde demais", dirá Paula que frisará que tentou acalmar o marido, mas que ele perdeu o equilíbrio e despencou do terraço.