Paula descobre doença em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Empresária Paula Terrare descobre doença na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 13h06

O destino de uma das protagonistas da novela Quanto Mais Vida, Melhor, não será nada fácil na história.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, a famosa empresária Paula Terrare (Giovanna Antonelli) se apavorará ao receber um diagnóstico médico.

Depois de chegar ao fundo do poço com a sua empresa indo de mal a pior na trama das 19 horas, a empresária ainda enfrentará um susto com sua saúde ao saber que está com algum problema grave.

Destino complicado

Com a sua saúde aparentemente deteriorada, Paula Terrare não terá mais dúvidas e aceitará que ela pode ser a eleita pela Morte na novela das sete, terminando como aquela que deixará a vida terrena.