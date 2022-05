Paula ameaça Celina para defender Flávia em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Empresária Paula ameaça Celina para defender Flávia na reta final da novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

03/05/2022

Uma discussão bem calorosa marcará em breve a reta final da novela Quanto Mais Vida, Melhor, escrita por Mauro Wilson.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, a executiva Paula (Giovanna Antonelli) vai partir para cima de Celina (Ana Lucia Torre) para defender Flávia (Valentina Herszage).

Na trama das 19 horas, a famosa empresária verá uma nova briga entre as duas personagens e ficará uma fera ao assistir a malvada destratar a sua filha.

Furiosa com Celina

Bem irritada com a situação, Paula Terrare baterá boca com a vilã e ainda ameaçará Celina na novela das sete. "Nunca mais! Eu disse nunca mais você vai falar com a Flávia desse jeito! Vai colocar o rabo entre as pernas e sair de fininho daqui!", gritará ela.