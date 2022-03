Paula acaba com amor de Neném e Rose em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Paula Terrare acaba com amor de Neném e Rose na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 11h50

A troca de corpos entre os principais personagens da novela Quanto Mais Vida, Melhor ainda provocará bastante confusão na história.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, a famosa Paula (Giovanna Antonelli) se aproveitará do fato de estar no corpo de Neném (Vladimir Brichta) para fazer algo que sempre desejou.

Na pele do jogador de futebol da trama das 19 horas, a empresária vai acabar com o romance entre o esportista e a ex-modelo Rose (Bárbara Colen).

Humilhação de propósito

Depois que a top procurar Neném, Paula a humilhará na novela das sete e ainda levará um tapa na cara. "Você morreu para mim!!!", falará a mãe de Tigrão (Matheus Abreu).