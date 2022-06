Paolla Oliveira publica vídeo ao lado de Marcelo Serrado e Paulo Lessa nos bastidores de “Cara e Coragem”

A atriz Paolla Oliveira compartilhou um vídeo em que aparecia com os colegas nos bastidores da novela "Cara e Coragem"

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 19h36

Nesta quarta-feira, 22, Paolla Oliveira (40) compartilhou em seu Instagram um vídeo divertido nos bastidores de “Cara e Coragem”.

A atriz apareceu ao lado dos colegas Marcelo Serrado (55) e Paulo Lessa (40) nos bastidores da novela das 19h da Rede Globo.

No vídeo, os três atores faziam a trend Expectativa X Realidade. A expectativa seria que os três chegariam para as gravações com suas falas decoradas, mas a realidade mostrava eles tentando lembrar suas falas.

“Pior é que é assim mesmo”, escreveu a namorada de Diogo Nogueira (41) na legenda do vídeo publicado. Paulo Lessa concordou com a colega de cena nos comentários e escreveu: “Bem assim”.

Os fãs da atriz adoraram o vídeo e rasgaram elogios para as estrelas de “Cara e Coragem”. “Vocês são top”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Amo vocês”.

Ainda neste dia 22, a cantora Gloria Groove anunciou o lançamento da regravação da música Maniac, que compõe a trilha sonora da novela.

Confira aqui o vídeo de Paolla Oliveira nos bastidores de “Cara e Coragem”!