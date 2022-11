Paolla Oliveira mostra bastidores de novela e brinca: ‘A aventura mais desafiadora’

Atriz Paolla Oliveira publica foto ao lado de Marcelo Serrado e Rafael Cardoso pelos bastidores de ‘Cara e Coragem’

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 12h03

Na manhã deste sábado, 12, a atriz Paolla Oliveira (40) decidiu mostrar um pouco dos bastidores da novela da Globo ‘Cara e Coragem’, que protagoniza ao lado do ator Marcelo Serrado (55). Porém, a foto chamou a atenção para a adição de um personagem novo.

“Rômulo tá chegando na área. Tô sentindo que vai ser a aventura mais desafiadora da Pat e Moa, hein?”, disse Paolla, dando um spoiler sobre a novela, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na foto, além de Marcelo e ela, podemos ver Rafael Cardoso, que chega agora à trama de Claudia Souto para causar uma reviravolta na produção, chegando até a engatar um romance com a personagem de Paolla. Os três posam para as lentes nos bastidores da novela "Cara e Coragem", caracterizados como seus respectivos personagens.

Nos comentários, os seguidores da atriz adoraram a novidade. “Felipe e Melisa em vidas futuras”, brincou uma, se referindo à novela “Além do Tempo”, onde Paolla e Rafael viveram um casal. “Eu ficaria com o Rômulo, gratíssimo! Ia ser uma reviravolta maravilhosa!”, exaltou outra. "Eu vou vencer tanto com a melissa e o felipe na outra vida", exclamou uma terceira.

Veja a publicação de Paolla Oliveira ao lado de Marcelo Serrado e Rafael Cardoso para a novela 'Cara e Coragem':

