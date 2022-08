Pantanal: Zuleica se torna a nova 'bruaca' de Tenório. Saiba como será!

Zuleica vai estranhar a nova rotina ao se mudar para a fazenda e ficará magoada ao ser tratada como 'bruaca' na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 11h12

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Zuleica (Aline Borges) vai se mudar com os filhos para a fazenda de Tenório (Murilo Benício). Após Maria Bruaca (Isabel Teixeira) ter sido expulsa de casa pelo marido, ele levará a sua segunda família para viver na fazenda e tratará Zuleica como uma 'bruaca'.

Nas cenas, Zuleica vai estranhar a nova rotina na fazenda. Isso porque ela ficará responsável por todos os afazeres da casa e perceberá que Tenório não faz nada em casa. Além disso, ele será mau educado com a nova esposa e a tratará do mesmo jeito rude que lidava com Maria.

Isso ficará evidente quando Zuleica preparar uma refeição para a família e ele informar que é para ela chamá-lo quando tudo estiver pronto. “Mais folgado impossível!”, diz ela. Com a refeição na mesa, Tenório reclama do ponto da comida. “Essa mandioca está muito mole... Gosto dela mais durinha”, declara. E ela rebate: “É o fogo, eu ainda não consegui me acostumar”.

Aline Borges reflete sobre a alegria de interpretar Zuleica em Pantanal

Há poucos dias, Zuleica comemorou o sucesso da novela Pantanal e sua alegria em interpretar a personagem Zuleica. Nas redes sociais, ela refletiu sobre o trabalho. "Quem olha esse registro nem imagina o que tem guardado pra família Gonçalves no Pantanal! A novela tá incrível demais, mas a saga pra família Gonçalves tá só no começo. Recebi esse registro esses dias e pensei na reviravolta que essa família vai passar… Zuleica minha filha, eu te entendo e acho maravilhoso que suas contradições venham a tona. Afinal, somos mesmo contraditórios, ao longo da vida, fazemos sim escolhas equivocadas, por mais que tenhamos entendimento sobre tantas coisas, a gente erra muito na vida. E tá tudo bem!", disse ela.

"Faz parte do percurso errar, se arrepender, querer voltar atrás, ter medo… Tudo é legítimo. Como a gente sai das situações que a gente se coloca, é que é a parada!!! O ensinamento tá aí. Zuleica tá me ensinando muita coisa, inclusive a não ter vergonha dos meus erros do passado!!!! É pra honrar tua caminhada, seja ela como for, tortuosa ou não. Então vamo acompanhar as cenas dos próximos capítulos? Tá imperdível!!! Eu to gravando muito, trabalhando todos os dias, incansavelmente, nesse que já é um dos maiores trabalhos que fiz ao longo de 27 anos de estrada.Ô benção!!! Eu amo Pantanal, faço e assisto todos os dias como fã de carteirinha!!!", concluiu.