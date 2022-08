Pantanal: Zuleica abre o jogo sobre quem é o pai de Marcelo

Hora da revelação! Zuleica rompe o silêncio e conta para Marcelo sobre quem é o pai biológico dele na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 11h50

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Zuleica (Aline Borges) vai ter uma conversa séria com o filho Marcelo (Lucas Leto) sobre o seu passado. Ela vai revelar quem é o pai biológico do filho, que foi criado acreditando que era filho de Tenório (Murilo Benício).

Nas cenas, Marcelo vai confrontar a mãe, Zuleica, para saber quem é o seu pai biológico. Isso porque ele pretende ir embora da fazenda com Guta (Julia Dalavia), já que ela está grávida. Então, Zuleica decide abrir o jogo sobre a verdade em relação ao seu passado.

Zuleica conta que estava começando na carreira de enfermeira quando conheceu um cirurgião chefe do hospital que ficou interessado nela. Ela diz que ele queria algo a mais e Guta questiona se ela foi assediada. Assim, ela conta: “Toda aquela pretensa admiração deu lugar para as piadinhas indelicadas e comentários cheios de malícia, os convites indiscretos e cada vez mais insistentes... e, quando vi, eu tinha me tornado uma obsessão para ele”.

Então, ela diz que, em uma noite, o médico a prendeu em um alojamento. Ao ouvir isso, Marcelo pergunta: “Quer dizer que eu sou fruto de um estupro?”. E Zuleica confirma, dizendo ainda que ele é a única coisa boa que restou desta história. Marcelo sai de cena e Guta continua a conversa com Zuleica.

Zuleica revela destino trágico do médico

A enfermeira conta que, na época, rompeu o relacionamento com Tenório, mas ele apareceu no hospital um dia e viu quando o médico a agarrou pela cintura. Tenório e o médico brigaram. Zuleica ainda contou que o médico morreu de forma trágica. “Ele morreu em um acidente um pouco depois. Foi um choque. Saiu em todos os jornais. Ele foi encontrado preso nas ferragens do carro... Com os documentos na boca”, afirma.

Guta fica assustada com a história e pergunta se foi o pai que cometeu o crime, mas Zuleica diz que não sabe. “O seu pai e eu nunca tocamos nesse assunto... Quando voltei para casa, o seu pai estava me esperando. Ele disse que eu poderia ter contado a verdade para ele. Eu fiz pouco caso”, relembrou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!