Pantanal: Zaquieu vai voltar para a fazenda?

Após sair da fazenda de José Leôncio muito magoado, Zaquieu deverá voltar e ainda vai se apaixonar por um peão na novela Pantanal!

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 18h21

A trajetória de Zaquieu (Silvero Pereira) na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) ainda não chegou ao fim na novela Pantanal, da Globo. Nos capítulos mais recentes, o mordomo abandonou a fazenda após ser alvo de piadas homofóbicas. Ele fez suas malas e embarcou na chalana rumo ao Rio de Janeiro. O rapaz fica alguns capítulos afastado da trama, mas voltará para dar uma lição nos peões da fazenda.

Na história, Zaquieu sofreu muito com os comentários preconceituosos dos peões da fazenda de José Leôncio durante a sua rápida temporada no local junto com a patroa, Mariana (Selma Egrei). Ele saiu sem dizer tchau e deixou apenas uma carta contando o que sofreu no local. Isso rendeu uma bronca de José Leôncio nos seus peões.

Reviravolta na vida de Zaquieu na novela Pantanal

Nos próximos capítulos, segundo o site Notícias da TV, o fazendeiro vai ligar para Zaquieu para pedir desculpas pelo que ele sofreu na fazenda e diz que o rapaz pode voltar quando quiser para a fazenda. Um tempo depois, Zaquieu vai mesmo voltar para o Pantanal.

O ex-mordomo vai se tornar peão e aprender tudo sobre a criação de gado. Além disso, ele também vai se apaixonar por Alcides (Juliano Cazarré) e isso vai dar o que falar na história.