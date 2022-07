Pantanal: Velho do Rio faz proposta quase irrecusável para José Lucas

Velho do Rio tenta trocar de lugar com José Lucas e deixa o peão com vontade de aceitar a proposta inesperada em momento decisivo da novela Pantanal

Publicado em 20/07/2022, às 16h46

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o Velho do Rio (Osmar Prado) vai surpreender José Lucas (Irandhir Santos) com uma proposta quase irrecusável. O guardião vai tentar convencer o neto a assumir o seu lugar quando o peão estiver à beira da morte. Entenda aqui o que vai acontecer!

Velho do Rio ajuda José Lucas e dá ideia inesperada na novela Pantanal

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, José Lucas será baleado pelo capataz de Tenório (Murilo Benício), que está em busca de vingança contra a família Leôncio, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré). Tenório contrata um pistoleiro para matar todos eles após descobrir que foi traído e que o fazendo abrigou sua ex-mulher. Um dia, José Lucas será alvo de um tiro do pistoleiro e ficará à beira da morte.

Quando José Lucas estiver sozinho e sangrando no pasto, o Velho do Rio aparece para salvar o neto. Ele o leva para a tapera e o ajuda a se recuperar do tiro. Então, José Lucas diz que gostaria de aprender mais sobre os segredos da mata. Neste momento, o Velho do Rio faz uma proposta para o neto.

Ele diz que, se José Lucas decidir ficar ao se lado para sempre, vai contar todos os seus segredos. A proposta dele é transformar o neto no novo Velho do Rio para que possa descansar em paz. José Lucas fica tentado a aceitar, já que poderá descobrir todos os segredos da vida.

Porém, José Lucas não deverá aceitar a proposta do Velho do Rio. Isso porque, no final da novela, o novo Velho do Rio deverá ser José Leôncio, que finalmente encontrará o pai e vai assumir o lugar dele como guardião do Pantanal.

